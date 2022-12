Unterjettingen siegt verdient

Am Ende stand eine verdiente Niederlage in Unterjettingen. In der ersten Halbzeit gab es nahezu ausgeglichen Ballbesitz, Torgefahr versprühten aber nur die Gastgeber. Keeper Eduard Spät der zweimal klasse reagierte, war es zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging. Nach der Pause nahm der Druck der Gastgeber dann mehr und mehr zu. Rettete zuerst noch die Latte als auch Eduard Spät, gelang den Gastgebern nach einer Stunde in Anschluss an einen Konter die nun verdiente Führung. Durch einige Verletzungen nicht mehr in die Lage zu wechseln wurde der TVN nun noch weiter hinten reingedrückt und kassierte knapp zehn Minuten später das 0:2. Mit dem dritten Gegentor nach 75 Minuten war das Spiel dann endgültig entschieden.