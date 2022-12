Unterbach muss sich einen neunen Trainer suchen Bezirksliga, Gruppe 1: Ibo Cöl ist nach nur wenigen Wochen als Trainer beim SC Unterbach zurückgetreten.

Cöl hatte den SCU Mitte Oktober in einer schier aussichtslosen Situation übernommen und war damit an die Stätte zurückgekehrt, an der er schon von 2018 bis 2020 tätig war. Unter der Leitung des erfahrenen Übungsleiters holte das abgeschlagene Tabellenschlusslicht immerhin drei Unentschieden. Die restlichen fünf Partien gingen verloren. „Wir haben meist nur mit acht Akteuren trainiert. Es war sonntags eine Herausforderung, überhaupt eine Mannschaft zusammen zu bekommen“, klagte der Coach. Gemessen an den Umständen schlug sich das Rumpfteam in vielen Spielen noch beachtlich. Doch den Ansprüchen des ehrgeizigen Trainers genügte das nicht.