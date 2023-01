"Unser Ziel ist nach wie vor der Aufstieg" FuPa Baden Wintercheck +++ VfB Bretten II

Beeindruckt haben uns vor allem die Spitzenteams der Liga von Platz eins bis sieben. Jahr für Jahr wird die Qualität der Mannschaften in unserer B-Klasse besser. Vor allem der FC Fathispor Oberderdingen spielt als Aufsteiger einer bärenstarke Runde und auch der SV Gochsheim wird kontinuierlich immer besser und hat viel Qualität in seinen Reihen. Wenig überrascht hat uns dagegen die verlustpunktfreie Östringer Reserve, die mit ihrem hochqualitativen Kader locker durch die Liga spazieren.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Wir haben mit 67 Toren in 13 Spielen aktuell die beste Offensive der Liga und auch im Mittelfeld und in der Defensive haben wir enorm viel Qualität. Da gibt es nur sehr wenig zu verbessern. Wir spielen in der zweiten Mannschaft fast nur mit unseren Eigengewächsen und da können wir richtig stolz drauf sein. Wir werden auch in Zukunft nicht das große Geld in die Hand nehmen, um die Qualität im Kader zu verbessern.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die sich sehr gut weiterentwickeln. Da kann ich nur Lob an alle aussprechen. Hervorheben muss ich allerdings Yven Kratz, meinen Kapitän aus der vergangenen Saison. Er hat sich in den letzten Jahren so gut entwickelt, dass er im Sommer den großen Sprung von der B-Klasse in die Verbandsliga geschafft hat. Mittlerweile ist er eine feste Größe im Kader unsere 1. Mannschaft und hat dort super Einsatzzeiten. Das ist schon beeindruckend und bestätigt unsere 2. Mannschaft als kleine Talentschmiede.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Zu den Highlights in der Vorbereitung gehören sicherlich das Hallenturnier in Oberderdingen und der Hallenstadtpokal in Bretten. Nach der langen Corona Pause ist die Vorfreude auf Hallenfußball wieder sehr groß. Außerdem haben wir attraktive Testspielgegner aus höheren Spielklassen. Ein weiteres Highlight ist die große Jahresfeier des VfB Bretten am 28. Januar. Hier kommt der ganze Verein endlich wieder zusammen.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Ziel ist nach wie vor der Aufstieg in die Kreisliga A. Leider wird das durch die starke Konkurrenz auch dieses Jahr wieder sehr schwierig werden.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Die WM in Katar und vor allem die Spiele unserer Nationalmannschaft haben wir nicht wie üblich zusammen im Public-Viewing angeschaut, sondern nur vereinzelt im kleinen privaten Kreis. Die große WM-Stimmung ist somit auch nicht aufgekommen. Das frühe Turnieraus für Deutschland war dann auch sehr enttäuschend und hat eine steigende Euphorie recht schnell ausgebremst. Über die Hintergründe und den Zeitpunkt der WM ist sicherlich alles gesagt. Rein sportlich gesehen waren sehr viele hochklassige Fußballspiele dabei und Argentinien ist aus meiner Sicht verdient Weltmeister geworden.