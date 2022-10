Union Hamborn wieder vorn - Dreikampf an der Tabellenspitze Kreisliga A2 Duisburg: Mit dem MTV Union Hamborn, dem TSV Bruckhausen und den Sportfreunden Walsum 09 konkurrieren drei Mannschaften um die Spitzenposition.

Spannend geht es in der Kreisliga A, Gruppe 2, in Duisburg zu. Während an der Tabellenspitze drei Mannschaften nahezu gleichauf sind und sich ein enges Rennen um die Spitzenposition liefern, sieht es im Tabellenkeller schon etwas anders aus. Das Quartett auf den Abstiegsplätzen hat schon mindestens vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, Schlusslicht SV Yesilyurt Möllen steht noch gänzlich ohne Punkte da.