Die SpVgg Vohenstrauß (Rot) hatte gegen Chambtal wenig Probleme. – Foto: Dagmar Nachtigall

Ungefährdete Heimdreier für Vohenstrauß und Grafenwöhr Gegen die SG Chambtal und den FC Ränkam landen die beiden Bezirksligisten sichere Erfolge

Mit zwei Teams aus dem Landkreis Cham hatten die SpVgg Vohenstrauß und die SV Grafenwöhr am Wochenende die Klingen zu kreuzen. Sowohl die Elf von Martin Schuster, als auch die von Martin Kratzer erledigten dabei ihre Hausaufgabe souverän.



Einen souveränen und auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg feierte die SpVgg Vohenstrauß am Sonntag gegen die SG Chambtal. Die Schuster-Elf agierte von Beginn an konzentriert und übernahm die Spielkontrolle. Die defensiv ausgerichteten Gäste versuchten hinten sicher zu stehen und durch Konter für eigene Gefahr zu sorgen. Bereits früh in der Partie hatten Rewitzer und Roubal erste gute Möglichkeiten, verzogen aber jeweils knapp. Der Druck der Heimelf nahm im Laufe der ersten Hälfte zu und schließlich krönte Gruber die Bemühungen mit dem sehenswerten Führungstreffer. Einen abgewehrten Ball nahm er dabei gekonnt mit der Brust an und vollstreckte von der Strafraumgrenze volley in den Torwinkel. In der Folge kamen die Gäste etwas stärker auf, teilweise verteidigte die SpVgg etwas zu sorglos. Klare Möglichkeiten ergaben sich dabei jedoch nicht. Nach der Halbzeitpause kam die Heimelf motiviert aus der Kabine und fand schnell wieder den spielerischen Faden. Dem zweiten Treffer standen bei Versuchen von Bergmann und Roubal zunächst noch Latte und Pfosten im Weg. Mitte der zweiten Hälfte wurde die Partie dann aber doch innerhalb von drei Minuten entschieden. Zunächst war Kapitän Schieder bei einer Roubal-Ecke am kurzen Pfosten zur Stelle, wenig später lief Krichenbauer nach einem abgewehrten Gäste-Eckball mit dem Ball über das gesamte Spielfeld und hatte auch noch den Blick für Roubal, der den Querpass wuchtig ins kurze Eck zimmerte. Den Schlusspunkt setzte Bergmann, als er sich in Torjäger-Manier energisch gegen mehrere Gäste-Akteure durchsetzte und die Kugel im Tor unterbrachte.







Mit einem ungefährdetem 2:0-Heimsieg schloss die SV Grafenwöhr am vergangenen Samstag die Hinrunde der Bezirksligasaison 2022/23 ab. Am Mittwoch steht noch die Nachholpartie gegen die Bayernligareserve der SpVgg SV Weiden auf dem Programm.



Von Anfang an war zu erkennen, welche Mannschaft an diesem Spieltag den Sieg im Fokus hatte. Bereits nach sieben gespielten Minuten brachte Alexander Dobmann aus gut 20 Metern den Ball aufs Tor, sein Visier war an diesem Tag aber nicht genau eingestellt und so landete der Ball im Fangnetz. Vier Zeigerumdrehungen später war es wieder Dobmann, der den Abschluss suchte, erneut war dieser aber zu ungefährlich. Nach einer guten viertel Stunde spielten nur noch die Hausherren aus Grafenwöhr, die Gäste aus Ränkam zeigten wenig Gegenwehr. In der 34. Minute setzte sich Dubois erneut auf der Aussenbahn sehenwert durch und brachte die Flanke scharf vors Tor. Der eingelaufene Dobmann war im Fünf-Meter-Raum zwar noch am Ball, erneut konnte er seine Möglichkeit aber nicht in Bares ummünzen. Doch dann fiel der erlösende und auch längst fällige Treffer für die Gastgeber. Nach einem mehrmaligem Seitenwechsel über Routinier Renner und Dobmann fanden beide den freistehenden Johannes Kopp, der die Kugel mustergültig serviert bekam und er mit einem sehenswertem Flugkopfball in der 36. Minute zur verdienten Führung einnickte. Drei Minuten später war es der stark spielende Jamal Dubois, der nach einer Flanke von Dippl auf der linken Aussenbahn mehrere Ränkamer Spieler stehen ließ und allein vor Nicolas Wutz auftauchte. Dubois fackelte nicht lange und schob zum 2:0 ins lange Eck ein. Reiß hatte vor der Halbzeitpause nochmal eine Möglichkeit, für seine Farben zu erhöhen, Wutz war aber schneller am Ball. Mit dem Pausenpfiff hatte der Gast noch einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen bekommen, der Schuss war aber kein Problem für SVG-Torwart Wächter.



Ränkam kam mit viel Wut im Bauch zurück aufs Feld und wollte sich hier nicht kampflos aufgeben. In der 50. Minute hatten die Gäste den ersten Schuss aufs Tor gebracht, doch der Ball landete im Fangnetz. Bis zur 60. Minute war der Gast aktiver und brachte hier einen erneuten Schuss aufs Grafenwöhrer Gehäuse. Doch auch dieser landete im Fangnetz. Danach rissen die Hausherren das Ruder wieder an sich und spielten konsequent auf Ergebnisverwaltung, setzten aber immer wieder gezielte Nadelstiche in Richtung des Ränkamer Tors. Erneut wurde Dobmann in der 76. Minute in Szene gesetzt, doch er vergab seine Möglichkeit aufs 3:0 aus kurzer Distanz. Renner war mit zwei satten Distanzschüssen in den Schlussminuten noch zur Stelle, beim ersten war der eingewechselte Marcello Siemski nicht schnell genug und Wutz hatte die Kugel im Nachfassen. Bei zweitem lenkte Wutz die Kugel mit den Fingerspitzen um den Torpfosten und klärte zur Ecke. In der Nachspielzeit ließen die Gastgeber den Ball noch ruhig laufen und standen nach 90 Minuten als verdienter Sieger auf dem Feld. Martin Kratzer war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben heute gut gekämpft und sind letztendlich für unseren geleisteten Aufwand erneut belohnt worden.“