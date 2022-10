»Unfassbar geil«: Neufraunhofen legt vor - und wie! 17. Spieltag in der Bezirksliga West - Freitagabend: ASCK Simbach/Inn vs. SV Neufraunhofen 2:4

Und dann wird Daniel Treimer so richtig emotional. Und das verständlicherweise. Denn Aufsteiger SV Neufraunhofen bleibt - so viel steht bereits jetzt fest - auch nach diesem Wochenende Spitzenreiter der Bezirksliga West. Zum Auftakt des 17. Spieltages besiegten die "Grafen" den ASCK Simbach/Inn mit 4:2. Ein Sieg, der wiederum überraschend daherkommt - aber irgendwie zum Saisonverlauf des Teams aus dem Landkreis Landshut passt. Das Märchen geht weiter.

Daniel Treimer (Doppeltorschütze und Co-Spielertrainer, Neufraunhofen): "A bisserl Ausnahmezustand bei uns. Ein wahnsinniger Sieg. Unfassbar geil. In Simbach am Freitagabend 4:2 gewinnen - Wow. Ein brutal schweres Auswärtsspiel. Man hat sofort gemerkt, wie stark Simbach ist. Da werden sich noch einige anschauen, die in dieser Spielzeit hier spielen müssen. Wir haben heute einen Team, das sich weiter vorne einplant, ein Bein gestellt.

Wir waren unfassbar effektiv. Jede Chance, die wir hatten, haben wir genutzt. Obwohl wir schwer ins Spiel gekommen sind und auch 0:1 hinten waren, haben wir wiederum nicht aufgegeben. Und das ist genau das, was uns auszeichnet. Wir glauben immer an uns. Auch wenn wir hintenliegen, bringt uns das nicht um. So haben wir auch verdient gewonnen. Wir haben leidenschaftlich verteidigt - und das 4:2 über die Zeit gebracht."

Der SV Neufraunhofen liegt somit - Stand Freitagabend - als Spitzenreiter fünf Punkte vor dem TuS Walburgskirchen, der allerdings zwei Partien weniger absolviert hat und am Samstag auf Ergolfing trifft. Simbach ist Rangfünfter und hat die große Chance verpasst, noch einmal nach ganz vorn rein zu stoßen - zumindest voerst. Weiter geht es für den ASCK übrigens am 5. November gegen Walburgskirchen. Neufraunhofen spielt nächstes Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, gegen den FC Eintracht Landshut.