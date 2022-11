– Foto: Roman Gebhardt

Umkämpfter, aber verdienter Heimsieg für den SCS

SC Siegelsbach 1 - SV Bargen 1 2:0 Am Sonntag empfing unsere erste Mannschaft den zweitplatzierten SV Bargen. Bei trockenen Bedingungen starteten beide Mannschaften ausgeglichen in die Partie. In Folge konnten keine Torraumszenen notiert werden. Das Spiel fand hauptsächlich zwischen den zwei Strafräumen statt mit gleichem Spielanteil beider Mannschaften. In der 35. Spielminute fehlte Efsel Ercan nach einem Freistoß per Kopf aus kurzer Distanz nicht viel, der Bargener Keeper konnte jedoch per Glanztat parieren. Kurz darauf konnte Bargens Abwehrspieler einen Torschuss von Sören Gräßlin in letzter Sekunde blocken. So endete die erste Halbzeit torlos.

Nach der Halbzeitpause kam der SCS besser aus der Kabine und konnte in der 51. Spielminute durch Dogukan Enc eine Großchance verzeichnen, der allerdings am Keeper scheiterte. In der 60. Spielminute ging der SCS nach stark erkämpftem Ball von Mohammed Ajili durch Dogukan Enc, der per Steilpass frei vor dem Tormann auftauchte und trocken zum 1:0 einschob, in Führung. Im Anschluss wachte Bargen auf und hatte binnen weniger Minuten einige sehr gute Torchancen. Die Gäste scheiterten entweder an unserem Keeper Nick Gebhardt oder an sich selbst durch mangelnde Chancenverwertung. Ab der 75. Spielminute flachte in Folge mehrerer Wechsel auf beiden Seiten der Bargener Druck ab und die Heimelf kontrollierte die Partie wieder. Nach Vorlage von Dogukan Enc schob Sören Gräßlin durch einen Alleingang zum vorentscheidenden 2:0 ein. Durch einen couragierten Auftritt machte unsere Mannschaft die bittere Niederlage vergangene Woche vergessen und konnte den bis dato Zweitplatzierten nach einer umkämpften Partie schlussendlich verdient besiegen. Bild: Roman Gebhardt Text: Pascal Hofmann