Übersicht: Trainerwechsel der vergangenen Tage

Damen FC Mamer 32

David Régis ist nicht mehr Trainer des Erstligisten FC Mamer 32. Auch sein Assistent Sully Bilon hat den Verein verlassen. Nachfolger vom ehemaligen WM-Teilnehmer Régis wird Adrien Daniele, der von Hugo Dias assistiert werden wird. Mamer wird ab der kommenden Saison bekanntlich in einer neuen Entente mit Strassen funktionieren.

Mamers Nachbarverein FC Kehlen hat am vergangenen Freitag im Internet bekanntgegeben, dass man sich in beiderseitigem Einvernehmen darauf geeinigt habe, die Zusammenarbeit mit Ali Chentouf als Trainer des Tabellenführers der 2.Liga nicht fortzuführen. Laut FuPa-Informationen führt Joel Weber die Geschicke des Teams weiter.

Herren

FC AS Hosingen

Flavio Videira Pereira wird Nachfolger von Neil Pattison beim Tabellen-13. im 1.Bezirk der 1.Division. Diese Entscheidung teilte der Club am 19.Dezember mit, nachdem man rund eine Woche zuvor die Trennung von Pattison bekanntgegeben hatte.

Alliance Äischdall

Am 11.Dezember teilte der Vorletzte des 1.Bezirks der 1.Division die Trennung in gegenseitigem Einverständnis von Trainer José Monteiro mit. Eine gute Woche später veröffentlichte man die Verpflichtung von Ruben Rocha als Monteiros Nachfolger. Rocha war bis Ende der Saison 24/25 Cheftrainer in Schieren.

Daring Echternach

Das Schlusslicht des 2.Bezirks der 1.Division hat Interimstrainer Andrzej Jaworucki durch das Duo René Roller und Roger Sousa ersetzt. Dies gab der Verein bereits am 7.Dezember in den sozialen Netzwerken und später in einer Pressemitteilung bekannt.

--------------

👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!