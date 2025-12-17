Fusion im Damenfussball

Wie von Vereinsseite über die sozialen Medien berichtet, wird es in der Saison 2026/2027 zu einer Fusion im Damenspielbetrieb zwischen Strassen und Mamer kommen.

"Die Damenmannschaft des FC Mamer 32 wurde viermal luxemburgischer Meister und gewann sechsmal den nationalen Pokal. Seitdem hat sich der Frauenfußball in Luxemburg enorm weiterentwickelt. Um an die Erfolge in unserer Region anzuknüpfen, haben wir uns mit UNA Strassen zusammengetan. Diese langfristige Initiative wird Mädchen und Frauen in diesem wunderbaren Sport, sowie unseren beiden Vereinen, viele Vorteile bringen."

An den Start gehen wird man dann unter dem Namen Entente-Mamer Strassen in der (voraussichtlich) höchsten Spielklasse.

Aktuell steht Mamer in dieser 1.Liga auf dem siebten Platz.

Eine eigene Damenmannschaft hat Strassen im Moment nicht im Spielbetrieb, ist aber im Jugendbereich aktiv.