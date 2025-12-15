Goncalves zurück in Eschdorf, Moura in Wormeldingen bestätigt

Wie der FC Koeppchen am 10.Dezember mitteilte, hat man sich entschieden, auch die Rückrunde mit Cheftrainer Paulo Moura und seinen Assistenten Goncalo Fernandes, Tim Wiltgen und Peter Harding zu bestreiten.

Eric Chrisnach wird das Gespann verstärken und sich u.a. auch um die 2.Mannschaft kümmern. Sara Thill wird neue Physiotherapeutin des Clubs. Moura übernahm die Funktion von Fausto Ramos, nachdem sich der Verein Mitte November in gegenseitigem Einverständnis von Letztgenanntem getrennt hatte.

Erstdivisionär Hosingen teilte bereits am Donnerstag auf Facebook mit, dass Neil Pattison, Cheftrainer der 1.Herren des Vereins, seinen Rücktritt angeboten habe, welche der Club angenommen habe. Der Vorstand arbeite daran, schnellstmöglich einen Nachfolger vorstellen zu können.

Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen

Wie Hosingens Ligakonkurrent Alliance Äischdall ebenfalls am Donnerstag im Internet bekanntgab, haben sich der Verein und Cheftrainer José Monteiro in beiderseitigem Einverständnis getrennt. Über einen möglichen Nachfolger wurden zu jenem Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht.

FC Racing Heiderscheid-Eschdorf

Bei Zweitdivisionär aus der Gemeinde Esch/Sauer war Sébastien Gales zuletzt Interimstrainer der 1.Mannschaft. Nach dem Winter wird er von Tiago Goncalves ersetzt werden, der laut Vereinsangaben bereits von 2021 bis 2023 beim FC Racing tätig war.

FC Étoile Sportive Schouweiler

Nach sechseinhalb Jahren hat Zweitdivisionär Schouweiler die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Eric Braun beendet. Dies teilte der Verein Ende vergangener Woche in einem Presseschreiben mit.

„Dieser Schritt soll frühzeitig Orientierung, Planungssicherheit und Perspektive für den weiteren Aufbau bieten“ so der Verein in besagtem Schreiben dazu, dass Braun Ende der laufenden Saison sowieso aufhören wollte. In de kommenden Tagen möchte man den Nachfolger Brauns bekanntgeben.