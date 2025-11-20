Zusammenfassung: Trainerwechsel der vergangenen Tage

Fausto Ramos ist nicht mehr Trainer in Wormeldingen – Foto: Gaby Kratz

FC Koeppchen Wie Ehrenpromotionär FC Koeppchen am Montag mitteilte, haben sich der Drittletzte der Tabelle und sein Trainer Fausto Ramos in gegenseitigem Einverständnis darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit zu beenden. „Diese Entscheidung wurde nach einem offenen Gespräch und einem respektvollen Prozess getroffen, mit dem gemeinsamen Wunsch, dem Verein die bestmöglichen Perspektiven für die Zukunft zu bieten“ so der Club auf Instagram. Die Co-Trainer übernehmen auf Interimsbasis bis eine definitive Nachfolgelösung gefunden wurde.

US Folschette Bereits in unserem Nachbericht zum 1.Bezirk der 2.Division am Dienstag kurz angedeutet, wurde uns von Seiten der US Folschette bestätigt, dass Trainer Carmelo Giunta den Verein verlassen hat, um ein Angebot des belgischen Vereins Couthuin Sports aus der 3.Provinzklasse anzunehmen. Über einen Nachfolger liegen z.Z. noch keine Informationen vor. Das belgische Portal lavenir.net berichtete am Montag vom Wechsel Giuntas nach Couthuin.