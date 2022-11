U17 testet in Primstal 1.FC Saarbrücken: FCS-B-Junioren treffen auf U19-Team

Die B-Junioren-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken will auch in der spielfreien Zeit nicht untätig sein. Am Sonntag um 14 Uhr tritt das Team von Trainer Matthias Malter im Nonnweiler Gemeindeteil Primstal (Kunstrasen Am Schwimmbad) gegen das in der Regionalliga Südwest spielende U19-Team der JFG Schaumberg-Prims an. "Wir wollen nach der Absage eines ersten Tests vom vergangennen Wochenende vor dem Heimspiel gegen Regensburg in den Rhythmus kommen, und spielen gegen ein Team, das uns auch in Sachen Körperlichkeit hoffentlich alles abverlangen wird. Solche Spiele sind dann auch wichtig, um das Durchsetzungsvermögen zu steigern. Allerdings werden auch nach zwei Wochen Pause noch einige Spieler fehlen", sagte Trainer Matthias Malter am Donnerstag. Fabian Weber und Gradi Ndombele, die zuletzt in der Regionalliga-Mannschaft spielten, könnten zurückkommen. Marius Gossow, Bennet Grennner, und Alexander Traub werden noch nicht zurückkommen, von Marlon Buljan hat man sich getrennt.