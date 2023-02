U16 gewinnt ersten Test 1. FC Saarbrücken: 3:1-Sieg am Samstag gegen Heidelberg-Kirchheim

Die FCS-U16 setzte sich bereits am Samstag auf dem kleinen Kunstrasenplatz an der Saarlandhalle gegen die Vertretung der SG Heidelberg-Kirchheim mit 3:1 durch. Am Sonntag gibt es eine Begegnung gegen den Halleschen FC in Spiesen.