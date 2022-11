TV Langen will die Heimbilanz aufbessern

Die A-Junioren-Fußballer des TV Langen können in der Niedersachsenliga ihre durchwachsene Heimbilanz verbessern.

Bislang gab es für die Talente von Trainer Holger Vincon erst einen Sieg am Nordeschweg. Das soll sich am Sonnabend ändern, wenn der SV Olympia Laxten beim Tabellensiebten (15 Punkte) zu Gast ist (14 Uhr).

Die „Ems Rookies“ aus dem emsländischen Lingen stehen als Tabellenzwölfter auf einem Abstiegsplatz und haben eine Bilanz von zwei Siegen und sieben Niederlagen. Allerdings haben die Olympia-Talente ihre sechs Punkte in der Fremde eingespielt (2:1 bei VfV Hildesheim und 6:2 beim JFV Cloppenburg). Anfällig sind die Laxtener in der Defensive: 30 Gegentore sind der drittschlechteste Wert der Niedersachsenliga, die im U19-Bereich die zweithöchste Liga nach der Bundesliga ist. Die Langener haben zuletzt am 3. September beim 2:0 gegen 1. SC Göttingen 05 einen Heimsieg feiern können. (dir)