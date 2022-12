Heimspiel für Langens Junioren

Am Sonntag stellt sich mit dem BSC Acosta Braunschweig der Tabellenzweite am Nordeschweg vor (13 Uhr) - sofern das Spiel angesichts der winterlichen Platzverhältnisse stattfinden kann. Die Braunschweiger sind auswärts eine Macht. Nach sechs Auftritten in der Fremde sind sie immer noch ungeschlagen und fuhren dabei fünf Siege ein. Die Langener Talente des Trainergespanns Holger Vincon und Marco Raschen haben zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert, stehen als Tabellensiebter aber weiter gut da. (dir)