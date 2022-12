TV Kapellen ehrt Jubilare In gelöster Atmosphäre wurden die Jubilarinnen und Jubilare des TV Kapellen für Ihre Vereinstreue geehrt.

Die sportlichen Werdegänge der Anwesenden beim TV Kapellen wurden durch den Ältestenrat und den Vereinsvorstand in die jeweilige Laudatio eingebunden und sorgten für viele heitere Momente. Es wurden Urkunden und ein kleines Präsent überreicht.

Für 25 Jahre an Henrik Bullermann, Maria Flügen, Ulrich Nawarotzky und Bärbel Ott, sowie für 40 Jahre Mitgliedschaft an Sina Külzhammer und Andreas Albrecht.Die Jubilarinnen und Jubilare Anja Czercor (25 Jahre Mitgliedschaft), Gerda Becker (40 Jahren Mitgliedschaft), Gerhard Weber (60 Jahre Mitgliedschaft) und Willi Müller (65 Jahren Mitgliedschaft) konnten an der Veranstaltung nicht teilnehmen.