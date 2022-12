TV Jahn Hiesfeld stellt neuen Cheftrainer vor Bezirksliga, Gruppe 5: Nach zwei Spielen endet die Amtszeit von Sven Verlinden, im neuen Jahr übernimmt Dirk Lotz beim Jahn.

Beim TV Jahn Hiesfeld ist die Trainerfrage geklärt. Im neuen Jahr übernimmt Dirk Lotz als Cheftrainer bei dem Bezirksligisten. Sein Debüt an der Seitenlinie wird er am 8. Januar bei den Dinslakener Stadtmeisterschaften feiern. Enttäuscht von der Entscheidung der Verantwortlichen zeigte sich Interimscoach Sven Verlinden, der in den vergangenen zwei Partien vier Punkte holen konnte.

Beim TV Jahn Hiesfeld herrscht Gewissheit, wer die Mannschaft in den kommenden Jahren in leitender Funktion betreuen wird. Jahns Abteilungsleiter Jochen Bruckmann gab die Verpflichtung von Dirk Lotz in der NRZ bekannt. "Mit ihm haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten geholt. Dirk wohnt in Hiesfeld und hat früher schon drei Jahre unsere A-Jugend trainiert. Er kennt den Verein. Wir beide sehen das große Potenzial der ersten Mannschaft. Gegen Spitzenreiter Biemenhorst haben wir Unentschieden gespielt. Den SuS 09 konnten wir sogar schlagen", sagte er dort.

Richtig los geht es für Lotz allerdings erst im neuen Jahr. Zum ersten Mal coachen wird er die Veilchen am 8. Januar. Dann steht in Dinslaken die Hallenstadtmeisterschaft auf dem Programm. Zum Trainingsauftakt bittet der neue Trainer dann acht Tage später. Bis dahin soll auch noch der ein oder andere Winter-Transfer feststehen und zum Team stoßen. Mit Lotz kommt zudem ein neuer Co-Trainer nach Hiesfeld. Kadir Güzel war bei der SV Friedrichsfeld, wo Lotz im Sommer nach sieben Jahren als Trainer aufhörte, vier Jahre Spieler unter Lotz.