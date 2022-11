TV Eckersmühlen - TSV Pyrbaum 2:0 (1:0)

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr

Pyrbaum spielte weiter offensiv und drückte die gegnerische Mannschaft in ihre eigene Hälfte. Hier konnte man meistens nur mit Fouls gestoppt werden. Jedoch konnte der TSV das ganze Spiel aus zig Eckbällen und Freistößen kein Tor erzielen.

Mit diesem Ergebnis ging man auch in die Halbzeitpause.

Der TSV spielte weiter mutig nach vorne, jedoch kam der letzte Pass nicht an. In der 43.Spielminute spielte sich der TSV Pyrbaum auf der linken Seite überragend durch, der letzte Pass von Daniel Walthier war jedoch zu ungenau, weshalb die Heimmannschaft den Ball eroberte und einen astreinen Konter ausspielte. Der Eckersmühlener Stürmer war zu schnell für die Gästeabwehr und konnte somit mit dem ersten Torschuss der Heimmannschaft das 1:0 erzielen.

Es dauerte bis zur 30.Spielminuten bis es zur ersten Großchance kam. Nach einem guten Steckpass von Leo Arenas war Dominik Folmer alleine vorm gegnerischen Torhüter, fand jedoch in ihm seinen Meister.

Am letzten Sonntag war der TSV Pyrbaum zum letzten Hinrundenspiel zu Gast beim TV Eckersmühlen. Nachdem man in der Vorwoche gegen den TSV Freystadt mit 3:0 zu Hause verlor, wollte man sich wieder von einer anderen Seite zeigen.

Aufgrund dessen, dass die Gäste alles nach vorne schmissen, hatte die Heimmannschaft viele Kontergelegenheiten. Man lief mehrmals alleine auf den TSV Pyrbaum Torhüter zu und scheiterte teilweise kläglich am Fangzaun.

Nachdem der TSV Pyrbaum sich in der 70.Spielminute selbst dezimierte, war es noch schwieriger, dass Spiel zu drehen.

Man erspielte sich in der 80.Spielminute erneut eine Großchance, jedoch war es diesmal Willi Stark, welcher am gegnerischen Torhüter scheiterte.

In der 85.Spielminute bekam der TV Eckersmühlen noch einen mehr als strittigen Strafstoß. Der Schiedsrichter zeigte zum Unverständnis aller Beteiligten am Sportplatz auf den Punkt. Bastian Allgöwer ließ sich nicht zwei Mal bitten und schoss den Ball unhaltbar ins obere rechte Toreck.

Nachdem der TSV Pyrbaum das Spiel am Ende mit nur noch 9 Leuten am Feld beendete, stand nach 90.Spielminuten die zweite Niederlage in Folge auf dem Tableau.

Pyrbaum hatte Anfangs mehr vom Spiel muss jedoch am Ende eine 2:0 Niederlage hinnehmen. Nächsten Sonntag steht das erste Rückrundenspiel auf dem Plan. Man ist zum Derby zu Gast bei der DJK Allersberg.