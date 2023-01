TV Eckersmühlen: Bergmann zieht sich zurück, Jamiel übernimmt Trainerwechsel zum Saisonende

Michi Bergmanns künftiger Nachfolger als Trainer des TV Eckersmühlen ist ein guter alter Bekannter: Nashwan „Nash“ Jamiel übernimmt ab der kommenden Saison das Zepter an der Jahnstraße. Erstmals ist Nash zur Saison 2010/2011, eingefädelt durch den Kontakt über Bergmanns Bruder Matthias und dem damaligen Trainer Ralf Neubauer, in Eckersmühlen als Spieler aufgeschlagen. Wie sich herausgestellt hat ist er, sowohl sportlich als auch menschlich, eine Bereicherung für den TVE.

Der scheidende Trainer, der im Januar 2018 die Nachfolge von Adrian Grecksch antrat, will sich nun erst einmal aus dem sportlichen Bereich etwas zurückziehen und sich dem privaten Umfeld widmen. Mit einem zwölften Kreisklasse-Platz übernahm Michi die Eckersmühlener Kicker und beendete die Saison auf dem 10. Platz. In der aktuellen Spielzeit steht sein Team derzeit auf einem guten 5. Tabellenplatz mit noch Luft nach oben. Im Mannschaftskreis jedenfalls wurde die Nachricht vom Abschied mit Bedauern aufgenommen. Nichtsdestotrotz will man die restliche Saison dazu nutzen um Michi Bergmann einen guten Abschied zu ermöglichen und im besten Fall doch noch ein Wörtchen im Kampf um die Spitzenplätze mitzureden.

Als Coach will er mit kontinuierlicher Arbeit versuchen, das Potential der jungen Truppe weiter zu fördern und damit vielleicht wieder an etwas bessere Eckersmühlener Zeiten anzuknüpfen. Der 46-jährige in Schwand wohnende gebürtige Iraker hat vor Rundenbeginn den TV Hilpoltstein II übernommen, aber bereits nach wenigen Spielen sein Engagement dort wieder beendet. Zuvor hat er sehr erfolgreich die U19-Junioren der JFG Rothsee Süd gecoacht und gleich den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft.

Nash wird auch seinen Spielerpass wieder nach Eckersmühlen zurückbringen, allerdings nur als reine Option. An seine neue Aufgabe geht der Vollblutfußballer völlig unvorbelastet ran. Aus seiner Zeit als Spieler beim TVE und JFG-U19-Trainer trifft er damit wieder auf viele bekannte Gesichter. Er freut sich auf jeden Fall auf sein neues Engagement sehr.