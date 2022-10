– Foto: Pablo Lorenz, Anja Willenberg

TV Bodenwöhr erhöhte den Abstand in der Tabelle A-Klasse Süd

15. Spieltag

SC Teublitz - FC Saltendorf 4:1 (3:0) Beim SC Teublitz lieferte man den 100 anwesenden Zuschauer einen Heimsieg am 15. Spieltag. Niclas Mayer brachte in der 30. Minute die Führung für den SC, Leon Kovacs legte in der 32. Minute nach und versenkte in der 35. Minute den Elfmeter zum 3:0 für den Gastgeber. In der zweiten Halbzeit konnte der FC Saltendorf durch Stefan Malinowski in der 84. Minute eine Chance verwerten. Die Nachspielzeit nutzte Niclas Meyer um noch eine Bude drauf zu legen (90.+3.). Schiedsrichter: Robert Prasch

TSV Klardorf - FC Maxhütte-Haidhof 1:1 (0:1) In Schwandorf durften die 40 Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe miterleben. Benedikt Saller erzielte in der 15. Minute das 0:1 für den FC Maxhütte-Haidhof. In der 59. Minute gelang Lukas Mette für den TSV Klardorf der Ausgleich. Schiedsrichter: Werner Gabler

TSV Nittenau II - TV Bodenwöhr 2:3 (0:2) Durch zwei Buden in Folge brachte Christoph Zinnbauer (6., 9.) eine frühe Führung für den TV Bodenwöhr, Marco de Giorgi konnte in der 50. Minute auf 0:3 erhöhen, dann nutzten auch die Gastgeber ihre Chancen vor 80 Zuschauern. Miklos Sibalin verkürzte in der 54. Minute zum 1:3, Markus Schönberger erzielte in der 64. Minute das 2:3. Schiedsrichter: Andreas Betz

FT Eintracht Schwandorf II - SV Haselbach II 0:1 (0:1) SV Haselbach II kann sich die Punkte auswärts mit einer Bude holen. Manfred Schmid schob in der 8. Spielminute vor 80 Zuschauern ein, das restliche Spiel hielten beide Mannschaften hinten dicht. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff