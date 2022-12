TuS Koblenz jubelt beim SV Gonsenheim 1:2-Niederlage der Wildpark-Elf hätte ebenso gut anders herum ausgehen können

Ihr sechstes Topspiel brachte die erste Niederlage. 1:2 (1:1) hat der SV Gonsenheim gegen Oberliga-Spitzenreiter TuS Koblenz verloren, obwohl in beiden Hälften früh die Chance bestand, die Partie auf die eigene Seite zu lenken. Als er nach dem Abpfiff erleichtert auf die Knie sank, stellte Michael Stahl, der 35-jährige, zweitligaerfahrene Spielertrainer der Gäste, auch den Platzherren ein Zeugnis aus. Diese Hürde am Wildpark war eine hohe.

„Das war die Tagesform, heute hat uns die Effektivität gefehlt“, sagt Lukas Rodwald, der aus der Innenverteidiger-Position heraus das Gonsenheimer Spiel ankurbelte. „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff. Schon in der ersten Hälfte hatten wir Riesen-Torchancen, insgesamt hatten wir mehr vom Spiel“, sagt Kapitän Damir Bektasevic, „am Ende hat Koblenz gejubelt, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen.“

Auf Elfmeter-Fehlschuss folgt Gegentor

Bektasevic hätte seine Mannschaft auf die Siegerstraße führen können, setzte aber den nach Foul an Khaled Abou Daya unstrittigen Elfmeter an den Querbalken (52.). „Es tut mir Leid für die Jungs, ich hätte einen großen Beitrag leisten können“, sagt der sonst so sichere Elfmeterschütze geknickt. Kurz danach landete ein in die Mitte gechippter, zweiter Ball beim starken Dylan Esmel, der aus dem Rückraum das Koblenzer Siegtor schoss (56.).

Mit dem 1:2 war es ein völlig anderes Spiel. Mit ihrer frühen Führung hatten die Gonsenheimer die TuS aus der Deckung gezwungen, nun verteidigte das Oberliga-Bollwerk unbeirrt tief und stabil. Gonsenheim rannte an, kombinierte sich oft bis an und in den Strafraum, kam aber nur noch zu Halbchancen – immer war ein Bein im Weg. Das war zu Beginn noch anders. Bektasevics Steckpass verwertete Abou Daya, den Keeper umkurvend, zum 1:0 (5.).

Gonsenheim erstmals mit Raute