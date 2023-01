TuS Erndtebrück gelingt mit Ex-Aachener ein kleiner Transfercoup Oberligist TuS Erndtebrück hat einen vielversprechenden Neuzugang unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Kölner kickte in der Jugend beim Bonner SC (u. a. U19-Bundesliga), ehe er über den CFB Ford Niehl zum TSC Euskirchen in die Mittelrheinliga wechselte. Dort konnte er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und schloss sich zur Saison 2018/19 dem SV Bergisch Gladbach an, mit dem er in seinem ersten Jahr den Aufstieg in die Regionalliga West schaffte. Im Sommer 2020 wechselte der Rechtsfuß zu Alemannia Aachen, wo er in der Regionalliga bis Ende 2021 fast 40 Einsätze für sich verbuchen konnte. Insgesamt kann Zahnen auf 68 Regionalliga- und 58 Mittelrheinliga-Partien zurückblicken.

Ein Jahr hat Zahnen inzwischen kein Meisterschaftsspiel mehr bestritten, da er bei Alemannia Aachen nicht mehr berücksichtigt und auch offiziell Ende März 2022 aus dem Kader der 1. Mannschaft entfernt wurde.