TuS Eintracht Rulle gewinnt im Gemeindederby gegen TSV Wallenhorst

Im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Weser-Ems 5 standen sich heute der TuS Eintracht Rulle und der TSV Wallenhorst gegenüber. Das Spiel fand im Stavermann Sportpark statt und war gleichzeitig das Gemeindederby der Gemeinde Wallenhorst.

In der 64. Minute gelang es dem TuS Eintracht Rulle, den Bann zu brechen und in Führung zu gehen. Steffen Lackmann erzielte das 1:0 durch ein beeindruckendes direktes Freistoßtor

In der 88. Minute konnte der TuS Eintracht Rulle die Führung ausbauen. Leon Grazina traf zum 2:0 nach einer Vorarbeit von Robin Schüttpelz. Die Spieler kämpften bis zum Schlusspfiff und sicherten sich somit einen wichtigen Sieg.