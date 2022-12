TuS Berge in der Kreisliga Nord auf Titelkurs Die Vereine der Kreisliga Nord haben sich in die verdiente Winterpause verabschiedet. Eine Bestandsaufnahme zum Meisterschaftsrennen.

Auch wenn Rene Wolting vom TuS Berge noch Widerspruch einlegen würde, am Aufstieg in die Bezirksliga ist kaum noch zu rütteln.

Erst im 16. Ligaspiel kassierte der TuS Berge die erste Niederlage und das mit 1:5 bei Eintracht Neuenkirchen sehr deutlich. Das kann die herausragende Halbserie aber nicht schmälern, das Team führt bei 43 Punkten mit acht Punkten Vorsprung die Kreisliga an, hat die meisten Tore erzielt, neben Alfhausen und Voltlage die wenigsten Gegentore hinnehmen müssen und stellt mit Patrick Middendorf (22 Treffer) den erfolgreichsten Torschützen. Zuhause sind die Berger eine Macht, es gab in den sieben Spielen noch keinen Punktverlust. Dass die Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg nicht schafft ist kaum vorstellbar.

Der SV Alfhausen unter Mario Ripke liegt mit 35 Punkten noch ansatzweise gut im Rennen, allerdings ist zu befürchten, dass der Vorsprung der Berger doch zu gross sein wird.Defensiv hat das Team bisher überzeugt, nur 21 Gegentore sind notiert. Rückkehrer Marc Flottemesch hat mit seiner Erfahrung sicherlich dazu beigetragen und ist auch eine grosse Stütze de Mannschaft. Das Fehlen von Torjäger Karl-Moritz Fettkenhauer hat die Mannschaft gut kompensiert, Nils Stuckenberg hat mit seinen bisher 11 Toren überzeugt. Mit den bisher gezeigten Leistungen sind die Alfhausener sicher ein Kandidat für die zweigleisige Kreisliga, der grosse Wurf in Richtung Aufstieg wird schwierig, es sei denn, dass die Berger noch ins Strauchelen kommen.

Auf den Plätzen drei bis sechs haben alle Teams 30 Punkte auf dem Konto, den Anschluss zum Tabellenführer aber abreissen lassen. Der FCR Bramsche zeigte in vielen Spielen was vor allem technisch im Team steckt und deklassierte die U23 von Bersenbrück mit 10:1 und den SC Achmer mit 6:0 Toren, ging aber in Berge mit 7:0 unter und verlor auch gegen die direkte Konkurrenz aus Alfhausen, Neuenkirchen und Voltlage. Oft fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss, es wurden viele Torchancen erspielt, die aber vergeben wurden. Hieran werden die Bramscher intensiv arbeiten müssen, um aus ihrer technischen Überlegenheit mehr herauszuholen. Die Bramscher dürften so gut wie sicher die Qualifikation für die neue Liga schaffen.