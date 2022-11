TuRU Düsseldorf will zurück in die Spur finden. – Foto: Patrik Otte

TuRU sucht nach Verstärkung im Abstiegskampf Oberliga Niederrhein: Am Wochenende steht das nächste Ligaspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen an.

Für die TuRU 80 kam das spielfreie Wochenende in der Oberliga genau zur richtigen Zeit. Die sportlich arg gebeutelten Oberbilker hatten so die Gelegenheit, die Köpfe frei zu bekommen und konnten in Gemeinschaftsarbeit herausfinden, was die Gründe für die inzwischen sieben Ligaspiele andauernde Niederlagenserie sind. „Wir haben viel miteinander gesprochen und alles dafür getan, dass die Beine und Köpfe nun wieder frischer sind“, erklärte Trainer Francisco Carrasco vor dem Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Frische und Elan alleine werden am Sonntag allerdings kaum ausreichen, um den Tabellenfünften aus Essen in die Knie zu zwingen. Das weiß auch der spanische Coach der TuRU, der daher noch einmal an die eigene Belegschaft appellierte. „Wir stecken mitten im Abstiegskampf. Das muss man bei uns nun auch endlich auf dem Platz erkennen können.“ In dieser Hinsicht stimmten vor allen Dingen die letzten beiden Auftritte der TuRU bedenklich. Schon bei der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Meerbusch wirkten die Blau-Weißen erstaunlich emotions- und wehrlos. Bei der jüngsten 1:6-Abfuhr gegen den VfB Homberg zerfielen sie dann gegen einen direkten Konkurrenten in alle ihre Einzelteile. „Da haben wir den Gegner nur begleitet anstatt ihn in Zweikämpfe zu verwickeln“, haderte Carrasco mit der fehlenden Aggressivität.