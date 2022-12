Legendäres Spiel: VfB Homberg steigt durch 4:3 in die Oberliga auf VIDEO: Der VfB Homberg empfingt am letzten Spieltag der Saison 2015/16 den FSV Duisburg zum Aufstiegskracher - und schaffte den Coup.

Der VfB Homberg kickt mittlerweile in seinem zweiten Jahr in der Regionalliga West. Entscheidend für diesen Coup war ein Aufstiegskracher am letzten Spieltag der Saison 2015/16, als vor rund 5.000 Zuschauer der FSV Duisburg im PCC-Stadion gastierte. Der Gewinner stieg in die Oberliga Niederrhein auf - und der Schlagabtausch avancierte zum absoluten Thriller.

Es gibt nur wenige Spiele auf FuPa.tv, die mehr Aufrufe als das Duell der beiden Duisburger Schwergewichte haben. Wer nicht vor Ort sein konnte, verfolgte das Match selbstverständlich im Internet. Sunay Acar, mittlerweile VfB-Coach, traf per Strafstoß zum 1:0 für die Hausherren (17.), doch Michael Siminenko legte die entsprechende Antwort zeitig auf (28.).

Mit einem 1:1 ging es in die Pause, ehe die Partie nicht nur eine Wendung nahm. Sebastian Santana stürmt seit 2019 für den 1. FC Kleve, der im 2016er-Aufstiegsrennen der Landesliga, Gruppe 2, Vizemeister wurde, aber in der Relegation am Cronenberger SC scheiterte (1:0, 0:4). Der Angreifer brachte Homberg erneut in Führung (47.), allerdings war der FSV erneut zur Stelle. Almir Sogolj (57.) und Can Ucar (68.) drehten das "Endspiel" vor der Landesliga-Rekordkulisse. Zu diesem Zeitpunkt waren die Duisburger in die Oberliga aufgestiegen, aber der Fußballgott war am 5. Juni 2016 ein Homberger. Santana lauerte am zweiten Pfosten zum 3:3 (72.), und dann schlug die große Stunde von Marcel Kalski, der sein 28. Saisontor wie Arjan Robben im Champions-League-Finale von Wembley 2013 gegen Borussia Dortmund schoss: nicht perfekt getroffen, aber vollendet. Der Jubel kannte anschließend keine Grenzen, weshalb wir euch die Highlights von A bis Z nochmal dringend empfehlen:





