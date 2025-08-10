Tuggen knackt Dietikon, YF mit Ausrufezeichen, "Spielvi" überrascht

Am ersten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 haben sich die beiden Aufstiegsanwärter YF Juventus und Tuggen keine Blösse gegeben und gewonnen. Wettswil-Bonstetten dagegen gab gegen Freienbach bereits ein erstes Mal Punkte ab.

Rund 200 Zuschauer fanden bei hochsommerlichen Temperaturen den Weg auf den Sportplatz Moos in Wettswil – viele von ihnen erwarteten ein dominantes Auftreten des Heimteams, das im Frühling den Aufstieg in die Promotion League nur knapp verpasst hatte.

Geteilt: WB und Freienbach trennen sich Unentschieden Dem FC Freienbach ist der Start in die neue Saison mehr als geglückt: Beim ambitionierten Aufstiegsanwärter Wettswil-Bonstetten erkämpften sich die Höfner ein starkes 2:2-Unentschieden.

Wettswil versuchte umgehend zu reagieren, doch erneut waren es die Freienbacher, die erfolgreich abschlossen. In der 21. Minute schlug Sabino einen langen Ball in den Sturm, wo Kemil Festic ein Missverständnis zwischen dem Wettswiler Torhüter und einem Verteidiger ausnutzte und den Ball zum 2:0 über die Linie brachte.

Doch es waren die Gäste aus Freienbach, die besser ins Spiel fanden. Bereits in der fünften Minute legte Luca Straub einen Freistoss von der rechten Seite zurück an die Strafraumgrenze, wo Cristiano Teixeira den Ball präzise zur frühen Führung ins Netz setzte.

Erst danach fand das favorisierte Heimteam allmählich zu seinem Spiel. Nur wenige Minuten nach dem zweiten Gegentreffer gelang Figueiredo der Anschlusstreffer, als er auf der rechten Seite freigespielt wurde und eiskalt verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Wettswil mehr und mehr die Kontrolle. In der Schlussphase setzten sie den FC Freienbach stark unter Druck und drängten die Gäste zunehmend in deren eigene Hälfte zurück. Entlastungsangriffe wurden zur Seltenheit, und in der Nachspielzeit fiel schliesslich doch noch der Ausgleich: Vukasinovic köpfte aus kurzer Distanz zum 2:2-Endstand ein.

Auch wenn Freienbach durch den späten Gegentreffer den möglichen Sieg verpasste, kann das Team von Trainer Stefan Flühmann mit dem Punktgewinn bei einem der Topfavoriten der Liga durchaus zufrieden sein.

Gewonnen: Tuggen ringt Dietikon nieder

Der FC Tuggen ist mit einem 3:2-Heimerfolg gegen den FC Dietikon erfolgreich in die neue Saison gestartet – und hat damit seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz früh unterstrichen.

Der Start verlief für die Märchler ideal: Bereits nach sieben Minuten brachte Dardan Morina das Team von Ivan Previtali in Führung. Wenig später verhinderte Tuggens Keeper Miro Dabic mit einer starken Parade beim selbst verschuldeten Foulelfmeter den Ausgleich. Danach fand auch Dietikon besser ins Spiel – und kam in der 40. Minute durch Marc Triet verdient zum 1:1.

Nach der Pause übernahm Tuggen wieder die Kontrolle und ging erneut in Führung. Die Partie wurde zunehmend offener, mit Chancen auf beiden Seiten. Doch während Dietikon mehrmals vergab, zeigte sich Tuggens Rodrigues kaltschnäuzig und verwertete nach 75 Minuten einen Abpraller zum 3:1. Die Partie wurde noch einmal spannend, als Kräuchi mit Gelb-Rot vom Platz musste und Baledah kurz vor Schluss für Dietikon verkürzte. Zum Ausgleich reichte es den Gästen jedoch nicht mehr.

Die Reaktionen fielen entsprechend aus: "Das dritte Gegentor war ein Geschenk, und auch beim ersten haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht", ärgerte sich Daniel Tarone in der "Limmattaler Zeitung" über die Defensive seines Teams.

Tuggens Matchwinner Dabic zeigte sich dagegen zufrieden: "Wir haben am Ende ein paar Prozent mehr gekämpft – und auch mit einem Mann weniger die drei Punkte geholt“" sagte er gegenüber dem "March Anzeiger".

Starkes Signal: YF Juventus startet mit Sieg

YF Juventus hat gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt und die U21 des FC Winterthur 3:1 besiegt.

Einfach war es jedoch nicht: Nach der 1:0-Führung zur Pause glich Winti durch Dominic Philips in der 69. Minute aus. Erst in der Schlussphase entschied YF das Spiel durch späte Treffer von Avdijaj (80.) und Tavares (87.) zu seinen Gunsten.

Derby-Erfolg: Kosova setzt sich gegen Höngg durch

Im Zürcher Stadtduell behielt der FC Kosova die Oberhand und besiegte den SV Höngg 2:0.

Die Treffer von Ruhan Foniqi (18.) und Nicolas Künzli (88.) reichten für einen verdienten Auftaktsieg des Teams vom Juchhof.