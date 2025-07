Langenthal holt Angreifer von YF - Schötz-Captain nach Buochs

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Besa Biel/Bienne

Trainer: Dariusz Skrzypczak

Zugänge: Mohamed Bangoura (FC Grenchen 15), Jordan Beauquier (FC Tavannes/Tramelan), Londrit Hamidi (FC Prishtina Bern), Edmir Dakaj (FC Rothrist), Altin Kurtishaj (FC Tavannes/Tramelan)

Abgänge: Ydris Regaïa (SR Delémont), Anto Franjic (SC Düdingen), Jari Blaich (FC Bassecourt), Daniel Filipe Goncalves Ferreira (FC Tavannes/Tramelan), Valentin Nushi (FC Prishtina Bern), Jakob Johannsmeier (?), Mergim Rexhaj (Rücktritt), Valentin Nushi (FC Prishtina Bern)



FC Black Stars Basel

Trainer: Matthias Mäder

Zugänge: Leonardo Farenga (SC Dornach), Berkay Isiklar (SC Dornach), Leandro Di Noto (SC Dornach), Bruno Müller (SC Binningen), Kristian Zaric (SC Binningen), Georgije Kuzet (FC Concordia Basel Nachwuchs), Gabriel Di Noto (SC Dornach), Luca Mentil (FC Concordia Basel Nachwuchs), Leandro Rosamilia (FC Concordia Basel), Leart Shala (Fortuna Sittard U21/HOL)

Abgänge: Georgino Hollibrius Cherubin M'Vondo-Ze (FC Langenthal), Esmir Asani (FC Prishtina Bern), Albion Gashi (SC Dornach), Samuele Dunkel (FC Pratteln), Gil Gisin (FC Allschwil), Abiran Sambasivam (SV Muttenz), Korab Rashiti (Frankreich), Arlind Gashi (SV Muttenz), Levy Maltet (FC Biel-Bienne), Sven Bugmann (SC Dornach)



FC Concordia Basel

Trainer: Samir Tabakovic

Zugänge: Valdrin Salihu (FC Allschwil), Aleksandar Rmus (FC Bassecourt)

Abgänge: Kaan Yilmaz (FC Wohlen), Leandro Rosamilia (FC Black Stars Basel), Seme Yohannes (BSC Old Boys), Tiago Danio Zilembo (FC Allschwil)



FC Courtételle

Trainer: Francois Marque

Zugänge: Moustapha Trousseau (FC Bassecourt), Lucas Endé (Team BEJUNE U19), Maxime Eschmann (FC Tavannes/Tramelan), Sebastian Jaggi (SV Lyss)

Abgänge: Sebastijan Miljanovic (SV Muttenz), Quentin Specker (FC Bassecourt), Alessandro Corbat (SV Muttenz), Mendy Mansaré (?)



FC Langenthal

Trainer: Maurizio Jacobacci

Zugänge: Georgino Hollibrius Cherubin M'Vondo-Ze (FC Black Stars Basel), Noah Zollner (Thun Berner Oberland II), Luca Simmen (FC Rothrist), Fabio Rinaldo (FC Köniz), Gabriele Rizzuti (BSC Young Boys U17), Julien Berner (Thun Berner Oberland II), Sead Ahmeti (Grasshopper Club Zürich II), Kevin Krasniqi (Thun Berner Oberland II), Joel Russo (FC Köniz), Michael Wehrli (FC Muri), Samuele Castiglione (FC Solothurn), Abel Hugo Nseke Etouman (SC YF Juventus)

Abgänge: Ivan Harambasic (FC Schötz), Cristian Miani (FC Bosporus), Joris Freyenmuth (SV Muttenz), Stefano Cirelli (FC Wohlen), Zemerart Lekaj (FC Prishtina Bern), Kaltrim Osaj (FC Willisau), Gianni Barile (SC Schöftland)



FC Münsingen

Trainer: Daniel Klossner

Zugänge: Mischa Nietlispach (FC Muri-Gümligen), Robert Colaj (FC Bosporus), Florijan Dushica (FC Prishtina Bern), Leotrim Dushica (FC Prishtina Bern), Alessandro Valente (FC Lerchenfeld)

Abgänge: Luka Cakaric (SV Slavonija Bern), Laurin Bauer (FC Prishtina Bern), Leandro Mackaj (FC Prishtina Bern), Daniele Buchicchio (FC Oberdiessbach)



FC Schötz

Trainer: Roger Felber

Zugänge: David Schädeli (FC Basel II), Loris Vernocchi (FC Solothurn), Pius Fix (Offenburger FV/DEU), João Pedro Da Silva Lopes (FC Luzern II), Cyrill Gehrig (FC Grosswangen-Ettiswil), Ilyes Benaziza (Louhans-Cuiseaux FC/FRA), Ivan Harambasic (FC Langenthal), Luca Frey (FC Schötz II), Milos Mitrovic (FC Schötz II), Fitim Fejza (Eintracht Rheine/DEU)

Abgänge: Michael Weber (FC Wohlen), Neel Kissling (FC Breitenrain), Yan Britschgi (SC Buochs), Eldin Beganovic (FC Emmenbrücke), Christoph Frank (FC Stans), Ambre Nsumbu (SC Dornach), Berzan Polat (FC Emmenbrücke), Luis Mestre (FC Dietikon), Abraham Yeboah Boateng (SC Buochs), Tieby Yao (BSC Old Boys), Silvan Williner (SC Buochs)



FC Solothurn

Trainer: Gilles Yapi-Yapo

Zugänge: Patrik Gjidoda (FC Baden), Naim Djaoudi (BSC Old Boys), Elia Urso (FC Aarau U19)

Abgänge: Loris Vernocchi (FC Schötz), Samuele Castiglione (FC Langenthal)



FC Wohlen

Trainer: Fabrício Nogueira Nascimento

Zugänge: Michael Weber (FC Schötz), Nicola Peter (FC Baden), Kaan Yilmaz (FC Concordia Basel), Stefano Cirelli (FC Langenthal), Nico Ammann (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II)

Abgänge: Nathan Tayey Mituensi (FC Tuggen), Ziko Cvijetinovic (FC Republika Srpska), Nermin Rogentin (FC Muri), Leon Alimi (FC Muri), Sergio Casale (FC Rothrist), Amara Junior Cisse (FC La Chaux-de-Fonds), Gilles Gauchat (SC Seengen), René Baumanis (Leevon PPK/LET), Raffidine Abdullah (FK Velez Mostar/BIH)



Grasshopper Club Zürich II

Trainer: Nikola Marunic

Zugänge: Dardan Destani (FC Basel U19), Samuele Bengondo (AC Taverne)

Abgänge: Joshua Gasane (FC Freienbach), Sead Ahmeti (FC Langenthal)



SC Buochs

Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh

Zugänge: Yan Britschgi (FC Schötz), Denner Luiz Da Silva Medeiros (FC Emmenbrücke), Elia Vogel (FC Luzern II), Abraham Yeboah Boateng (FC Schötz), Silvan Williner (FC Schötz)

Abgänge: Hariz Osmanbasic (FC Ebikon), Dastin Szymanski (FC Kickers Luzern), Jérôme Bühler (FC Hergiswil)



SR Delémont

Trainer: Anthony Sirufo

Zugänge: Cyrill Schwendimann (FC Bassecourt), Ydris Regaïa (FC Besa Biel/Bienne), Kelio Martella (FC Biel-Bienne), Noé Florido (FC Tavannes/Tramelan), Fares Toumi (Lancy FC)

Abgänge: Martin Francois (SC Kriens), Valton Behrami (FC Bulle), Dennis Wyder (FC Bulle), Daoud Toure (SC Kriens), Suleyman Turkes (VfR Kleinhüningen), Léonard Joliat (FC Bassecourt), Abdoulaye Traore (FC Ajoie-Monterri), Enzo Vincent (FC Moutier), Mouhamed Coulibaly (US Granville/FRA), Hugo Allo Mouzo (FC Diaspora 2014), Jerome Chikwaira (FSV Rheinfelden)



SV Muttenz

Trainer: Peter Schädler

Zugänge: Sebastijan Miljanovic (FC Courtételle), Daniele Vesco (SC Brühl), Joris Freyenmuth (FC Langenthal), Alessandro Corbat (FC Courtételle), Abiran Sambasivam (FC Black Stars Basel), Arlind Gashi (FC Black Stars Basel), Arlind Gashi (FC Black Stars Basel), Arbnit Shala (VfR Kleinhüningen), Sabahudin Ismaili (FV Lörrach-Brombach), Auron Vranovci (FC Pratteln), Juseong Lee (Ausland), Noa Stanic (SC Zofingen)

Abgänge: Robin Hänggi (FC Aesch), Denis Pergjoka (FC Dardania), Bedran Bostan (FC Aesch), Kaan Sevinc (FC Aesch), Batuhan Sevinc (FC Aesch), Serdil Tango (FC Möhlin-Riburg/ACLI), Nithusan Vasanthan (FC Liestal), Riduan Sadriu (FC Liestal)



Zug 94

Trainer: Vural Önen

Zugänge: Joel Miranda (FC Rotkreuz), Ardi Molliqaj (FC Rotkreuz), Leandro Schnarwiler (Almuñécar City/ESP), Diego Martin (SC Cham), Stasa Pandurovic (SC Kriens II), Sandro Inderbitzin (FC Brunnen), Drazen Zdravkovic (FC Klingnau)

Abgänge: Adriano Sodano (FC Thalwil), Muhamed Seferi (FC Muri), Egidio Verta (FC Ibach)

