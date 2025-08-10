FCWB glückt Aufholjagd 

Gebannt in Erwartung des Spielobjekts. – Foto: Kaspar Köchli

Eine Woche vor seinem Cupknaller gegen den FC Zürich empfing Wettswil-Bonstetten zum Meisterschaftsauftakt den FC Freienbach.

Die ambitionierten Märchler vermeldeten auf die neue Saison hin gleich neun Spielerzuzüge. Ihr gewichtigster Abgang bedeutet der zurückgetretene Keeper Diego Yanz, der in den letzten beiden Saisons zehn Elfmetertore erzielte (!).

Demgegenüber stand WB, das sich nach den Abgängen von Yves Weilenmann und Alessio Caputo mit den Stürmern Jak Mesto und Veljko Vukasinovic verstärkte. Zudem nahm Trainer Stephan Lichtsteiner neu die hoffnungsvollen Junioren Nikita Gulnov, Nevio Lang und Andrin Bickel ins Kader auf.

WB kassiert «dumme Tore» Die Gastgeber verzeichneten noch vor dem Anpfiff Verletzungspech. Nicolas Stettler «verklemmte» sich beim Einlaufen etwas im Rücken und konnte nicht Mittun. WB startete angriffig, liess sich aber bereits nach fünf Minuten übertölpeln. Freienbachs Luca Straub passte einen Freistoss von der Seite her in den Strafraum, dort war sich die Defensive über die Zuordnung nicht einig – und Claudio Teixeira erzielte an WB-Schlussmann Luca Thaler vorbei das 0:1. WB-Trainer Lichtsteiner monierte zu Recht, dass in der unmittelbaren Aktion davor ein Einwurf zehn Meter zu weit vorne ausgeführt wurde. Schwach vom Schiedsrichter – wie auch das Nichtfunktionieren der Abwehr. Nach 20 Minuten ereilte WB weiteres Pech. Stürmer Simon Mesonero verletzte sich bei einem Zweikampf und musste ausgewechselt werden. Slapstick pur kurze Zeit später. Nach einem Steilpass stürmte Thaler aus seinem Tor, befreite den Ball jedoch nicht zur Seite, sondern nach vorn. Und traf dabei den gegnerischen Stürmer Kemil Festic, der ähnlich überraschend zum 2:0 kam, wie eine Nonne zum Kind. WB war jetzt stark angesäuert. Und versuchte endlich, Strukturen in sein Spiel zu bringen. Nach einer feinen Einzelleistung donnerte Marc Figueiredo den Ball unhaltbar zum 1:2-Anschlusstreffer in die Freienbacher Maschen.

WBs Marc Figueiredo (ganz hinten) erzielt sehenswert das 1:2. – Foto: Kaspar Köchli

Weitere WB-Chancen blieben, ausser Abschlüssen von Janick Hager und Brian Bellis, Mangelware. Aber die favorisierten Ämtler waren jetzt definitiv wieder zurück im Geschäft. Die Ämtler schnuppern noch am Sieg Die Hälfte zwei begann mit einem Schreckmoment für die Gastgeber. Thaler unterlief ein Fehlzuspiel, bügelte seinen Fehler aber mit einer starken Parade postwendend aus. Beide Teams bekundeten mit der brütenden Hitze verständlicherweise Mühe. So erreichte die Partie keine hohe Klasse, lebte aber von der Spannung. WBs Neuzugang Veljko Vukasinovic kam nach einer Stunde dem Ausgleich schon recht nahe, im Gegenzug gelangte Gästestürmer Festic zu einer Chance.

WBs David Brunner trifft mit seinem spektakulären Flugkopfball den Pfosten. – Foto: Kaspar Köchli

Der Druck der Ämtler wuchs jetzt stetig. Wie lange würden sich die eingeschnürten Märchler noch schadlos halten? Ihr Keeper Leon Merkas parierte in der Folge Schüsse von Claudius Brüniger und Vukasinovic, später stand ihm bei einem Pfostenschuss von David Brunner das Glück zur Seite. Eineinhalbstunden waren vorüber, nun begann die mehrminütige Nachspielzeit. Der überragende Figueiredo flankte nochmals in den Freienbacher Strafraum. Dort gelang es Vukasinovic, den Ball mit seinem Scheitel unhaltbar zum 2:2 ins Tor abzulenken.