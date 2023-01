Tugay Düzelten zu seiner Rückkehr: "Porz ist mein Wohnzimmer" Landesliga, Staffel 1: Es ist eine spektakuläre Rückkehr - Tugay Düzelten kehrt nach einem Jahr bei Eintracht Hohkeppel zur SpVg Porz zurück. Düzelten sprach exklusiv mit FuPa Mittelrhein über sein schwieriges Jahr in Hohkeppel, die Beweggründe für die Rückkehr und seine Ziele mit der Sportvereinigung.

Verletzung bremst Düzelten aus

Es war insgesamt kein einfaches Jahr für Düzelten in Hohkeppel. Dabei ging es noch sehr positiv los: Düzelten war auf Anhieb Stammspieler, traf beim Debüt und steuerte acht Scorerpunkte in neun Spielen zum Aufstieg der Eintracht bei. Dass es bei nur neun Einsätzen blieb, lag an einer Verletzung, die er sich ausgerechnet im Spiel gegen Porz zugezogen hatte und die ihn bis ins aktuelle Jahr ausbremst. Trotz einer Verletzung am Syndesmoseband spielte Düzelten im entscheidenden Spiel um den Aufstieg - ein Einsatz in der Mittelrheinliga kam in dieser Saison allerdings nicht mehr dazu. Bei Düzelten wuchsen nicht nur deshalb die Gedanken an einen Wechsel: "Kurz nachdem der Trainer entlassen wurde, habe ich mit dem Gedanken gespielt, den Verein zu wechseln", sagt Düzelten. Ex-Hohkeppel-Trainer Abdullah Keseroglu war ein wichtiger Baustein bei Düzeltens Wechsel im vergangenen Winter, im November wurde er allerdings entlassen. Ein Abschied im Streit ist es für Düzelten aber definitiv nicht. "Die Jungs sind weltklasse, sie haben mich super aufgenommen. Mit dem Trainer und dem Vorstand kam ich sehr gut zurecht - Hakan Ekmen hat immer sein Wort gehalten. Aber so richtig wohl gefühlt habe ich mich nicht, weil Porz einfach meine Heimat, mein Wohnzimmer ist. Die Rahmenbedingungen in Hohkeppel sind gut, ich bin keinem böse, es ist nichts vorgefallen - ich wollte einfach wieder nach Hause, einfach wieder zum Jonas", sagt Düzelten, der eine spezielle Beziehung zu Porz-Trainer Jonas Wendt hat.