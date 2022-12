Türkischer SV: "Aufstiegseuphorie ist schnell verflogen" Gruppenliga-Neuling hat ein aufregendes Jahr hinter sich +++ Personelle Veränderungen in der Pause

Meisterschaft, Aufstieg, Kreispokal-Finale und nun Abstiegskampf in der Gruppenliga: Ein besonderes Jahr geht für den Türkischen SV zu Ende. Manni Geyer aus der sportlichen Leitung des TSV gibt uns Auskunft zur Stimmungslage bei den Türken.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?



So ganz können wir mit dem Verlauf der Hinrunde nicht zufrieden sein – die

Aufstiegseuphorie ist schnell verflogen, die nüchterne Realität hat Einzug gehalten, den

Abstiegskampf müssen wir jetzt auch mental annehmen!

Vor allem auswärts haben wir teilweise Punkte „verschenkt“, in manchen Spielen sogar

regelrecht „kapituliert“ und hohe Niederlagen einstecken müssen.

Nur auf unsere Heimstärke allein dürfen und können wir uns nicht verlassen!

Natürlich wiegen die Abgänge von Abdellatif El Mahaoui (SV Gonsenheim) und Volkan

Zer (Biebrich 02) schwer – die Torjägerqualität von den Beiden (zusammen 72 Tore in der

Vorsaison) vermissen wir natürlich schmerzhaft. Aber wir sind überzeugt davon, dass in

der Mannschaft genug Potenzial steckt, um in der Gruppenliga mithalten zu können.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wichtig ist, dass wir mental richtig vorbereitet in die Spiele gehen und vor allem in

der Anfangsphase geistig und körperlich topfit sind! Zu oft haben wir bereits in der

Anfangsphase Gegentore hinnehmen müssen, die wir dann einfach nicht mehr

kompensieren konnten. Der Glaube in die eigene Stärke muss forciert werden, was eine der

Hauptaufgaben für den neuen Trainer Gökhan Caliskan sein wird, der einen guten Draht

zur Mannschaft hat. Man hat ja jetzt bei der WM gerade am Beispiel Marokko gesehen,

dass Wille, Leidenschaft, Einsatz und Disziplin „Berge versetzen kann“!

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?