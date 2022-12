Zwei Top-Zugänge für den Türkischen SV Gruppenligist wird sich mit Mohammed Tahiri und Bilal Marzouki verstärken +++ Abdallah Benmessaoud dritter Neuer

Denn das Duo dürfte dem TSV – der wie berichtet länger auf den verletzten Serdar Barin verzichten muss - einen Qualitätsschub geben. „Sportlich wissen wir alle, was die beiden drauf haben”, betont Kirazli aber auch, dass beide menschlich super ins Team passen würden. Und: „Vom Charakter her können und werden die beiden Verantwortung übernehmen.” Zudem kommt Verteidiger Abdallah „Abdi“ Benmessaoud Von Germania Wiesbaden.

Diese punktuellen Verstärkungen sollen ein weiterer Baustein zum Gruppenligaverbleib sein, der in dieser Runde das Saisonziel des Aufsteigers ist. Wofür sich der Türkische SV laut Kirazli „punktuell und mit qualitativ hochwertigen” Spielern verstärken will. Im Artikel des Wiesbadener Kurier (Plus-Text) sind weitere Infos zu den Wechseln nachzulesen. Unter anderem erklärt Mohammed Tahiri, warum er jetzt im Winter vom Aufstiegskampf in der Kreisoberliga in den Abstiegskampf der Gruppenliga wechselt.

Dort steht ebenfalls, was sich personell bei Kastel 06, Germania Wiesbaden und dem 1. SC Klarenthal jüngst getan hat – und was die Vereine in der Transferperiode noch planen.