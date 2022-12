TSV Weißtal: Adigüzel verlängert bis 2025 Beim Landesligisten TSV Weißtal übernahm im Sommer 2021 der damals 25-jährige Seyhan Adigüzel den Cheftrainer-Posten.

Kurz nach Beginn der Winterpause haben sich die Verantwortlichen des TSV Weißtal mit Adigüzel, der neben dem Traineramt auch den Posten des Sportlichen Leiters innehat, zusammengesetzt und ein Fazit des abgelaufenen Jahres und insbesondere der Vorrunde gezogen. Hierbei waren sich die Parteien recht schnell einig, dass man die gute Zusammenarbeit gerne forstsetzen möchte, und zwar gleich bis zum Sommer 2025. „Ich bin jetzt im zweiten Jahr beim TSV tätig und fühle mich sehr wohl. Der Verein hat mir damals als „unbeschriebenes Blatt“ die Möglichkeit gegeben, meine Trainerlaufbahn gleich in der Landesliga zu starten. Dafür bin ich sehr dankbar und habe in den eineinhalb Jahren viele engagierte Menschen im Vereinsumfeld kennengelernt. Mittlerweile fühle ich mich am Henneberg heimisch. Da ich noch großes Potential im Verein sehe, war es mein Wunsch, den gemeinsamen Weg weiterzugehen. Ich bin froh, dass die Verantwortlichen im Vorstand das auch so sehen und wir uns schnell einig geworden sind.“



Fazit des gemeinsamen Gesprächs am Dienstagabend war, dass man mit dem bis dato erreichten Saisonergebnis zufrieden sein muss. Nach der überragenden Rückrunde der Vorsaison hätte man im Vereinsumfeld vielleicht ein besseres Ergebnis erwartet, als ganz knapp auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. Allerdings war die Mannschaft durch ein schier unglaubliches Verletzungspech geschwächt, weswegen das Erreichte bei genauerer Betrachtung fast schon das Maximum darstellt. „Ich bin sicher, dass wir in der Rückrunde mit einem kompletten Kader ganz anders auftreten und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden“, gibt sich Adigüzel kämpferisch.



Da der Vorstand mit der Arbeit von Adigüzel sehr zufrieden ist, war es dann eine recht klare und kurze Angelegenheit, die Zusammenarbeit mit dem 26-jährigen um zwei weitere Jahre zu verlängern. „Wir sind froh, dass diese Personalie geklärt ist und wir mit einem engagierten Trainer und Sportlichen Leiter in die Zukunft gehen werden. Das primäre Ziel für diese Saison ist dabei der Klassenerhalt, danach soll die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickelt werden. Die Basis dafür soll, wie beim TSV seit längerer Zeit praktiziert, die Weiterentwicklung unserer Jugendspieler sein. Wir sind uns sicher, dass Seyhan, der mit seinen recht jungen Jahren die Sprache der Spieler spricht, dafür genau der richtige Mann ist.“