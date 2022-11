TSV Pyrbaum - TSV Freystadt 0:3 (0:1)

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Zum letzten Heimspiel der Hinrunde wartete auf den TSV Pyrbaum ein Spitzenspiel gegen den ehemaligen Bezirksligisten TSV Freystadt. Beide Mannschaften spielen in der Liga oben mit, weshalb ein spannendes Spiel zu erreichen war.

Der TSV Pyrbaum gelang jedoch erneut früh in Rückstand. Nach einem Freistoß der Gäste köpfte ein gegnerischer Verteidiger den Ball erneut in die Mitte, wo Dominik Höfner den Ball im zweiten Versuch im Netz unterbringen konnte. So lief der TSV Pyrbaum nach 4.Spielminuten einem 1:0 Rückstand hinterher.

Pyrbaum versuchte daraufhin die tief stehenden Gäste in Bedrängnis zu bringen, jedoch wurde leichtsinnige Abspielfehler gemacht und die Fehler der Gäste nicht genutzt. Die Gäste konnten jedoch die Fehler der Heimmannschaft ebenfalls nicht nutzen weshalb es mit 1:0 für den TSV Freystadt in die Halbzeitpause ging.

Der TSV Pyrbaum war nach der Halbzeitpause darauf bedacht, dass Spiel zu drehen, wie es bisher häufiger der Fall war.

In der 57.Spielminute konnten die Gäste jedoch auf 2:0 erhöhen. Ein sehr schlecht ausgeführter kurzer Freistoß wurde dem TSV Pyrbaum zum Verhängnis, da die Gäste daraufhin die Heimmannschaft auskonterten. Ein klares offensives Foulspiel gegen den letzten Pyrbaumer Verteidiger tat sein übriges, woraufhin der Angreifer der Gäste den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste.