TSV Pyrbaum - DJK Grafenberg 5:1 (0:0)

So., 02.10.2022, 15:00 Uhr

Am 8.Spieltag war die DJK Grafenberg zu Gast am Felsenkeller. Nachdem der TSV Pyrbaum letzte Woche nur 1:1 gespielt hat, wollte man wieder die volle Punkteausbeute holen.

Die erste Halbzeit ist kurz zusammengefasst. Bei bestem Fritz-Walter-Wetter kam der TSV Pyrbaum überhaupt nicht ins Spiel und machte sich selbst das Leben schwer, sodass die DJK zu mehreren Torchancen kam, jedoch jedes mal daneben oder zu hoch zielte. Pyrbaum spielte dem Gegner den Ball in die Füße oder brachte sich selbst in Schwierigkeiten, sodass man sich nicht hätte beschweren dürfen, wenn man zur Halbzeit zurück gelegen hätte. Einzig die schlechte Torchancenverwertung der Gäste war zu danken, dass es mit 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Nach einer lauter Halbzeitansprache war in der zweiten Halbzeit eine andere Mannschaft auf dem Platz zu sehen.

Nach einem langen Ball auf Dominik Folmer setzte sich dieser, in der 56.Spielminute, auf der linken Seite durch und spielte einen scharfen Ball in die Mitte, wo Niklas Knogl das 1:0 für die Heimmannschaft markieren konnte.

In der 63.Spielminute konnte man direkt auf 2:0 erhöhen. Nach einem Eckball konnten die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären, eine Flanke von Dominik Folmer nickte Felix Fiederer in der Mitte völlig frei zum 2:0 ein.

Der TSV machte das Spiel selbst wieder spannend, nachdem die Gäste in der 68.Spielminute auf 2:1 verkürzen konnten. Nach einem Absprachefehler in der Hintermannschaft des TSV musste Florian Lodermeyer den Ball nur noch über die Linie drücken.