TSV Neuried: Marco Gühl feiert Überraschungs-Comeback – Hrgovic-Elf erkämpft Punkt beim BCF Nachholspiel in Wolfratshausen

Der TSV Neuried gerät beim BCF Wolfratshausen unglücklich in Rückstand, gibt aber die richtige Antwort und fährt mit einem 1:1-Unentschieden nach Hause. Einen Anteil am Punktgewinn hat auch Routinier Marco Gühl, der ein überraschendes Comeback feiert.

Neuried – Ein Befreiungsschlag war es noch nicht, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Beim formstarken BCF Wolfratshausen haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried am Mittwochabend erstmals seit vier Spielen wieder einen Punkt geholt. „Ich bin definitiv zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte TSV-Trainer Josip Hrgovic nach dem 1:1-Unentschieden im Nachholspiel. „Wir hatten gegen Neuhadern eine gute zweite Halbzeit und gegen Murnau eine gute erste Halbzeit. Diesmal sind wir den nächsten Schritt gegangen und haben deutlich länger unsere Leistung auf den Platz gebracht. Es war ein gerechtes Unentschieden“, lautete das Fazit des Neurieder Übungsleiters.

Auf dem engen Kunstrasenplatz in Wolfratshausen fanden die Gäste gut ins Spiel. Anders als zuletzt leisteten sie sich keine folgenschweren Defensiv-Aussetzer. „Wir haben in den ersten 45 Minuten fast nichts zugelassen“, lobte Hrgovic. Zwar erarbeiteten sich die Gäste aus dem Würmtal keine hundertprozentigen Tormöglichkeiten, immerhin kamen Mario Vrbica, Jakob Lechner und Roman Pösl aber gefährlich zum Abschluss. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Neurieder Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic Angreifer Vrbica vom Feld, beorderten Jonas Einloft aus dem Zentrum in die Sturmspitze und brachten überraschend Routinier Marco Gühl auf der Sechser-Position ins Spiel. „Wir hatten das Gefühl, wir brauchen ein paar Ältere, die den jungen Spielern etwas Verantwortung abnehmen. Er trainiert seit ein paar Wochen immer mal wieder bei uns mit. Man merkt schon im Training, dass er unserer Mannschaft sehr guttut“, erklärte Hrgovic. Der 31-jährige kickte zuletzt lediglich für die Altherrenmannschaft des TSV Neuried, könnte in den nächsten Wochen aber noch häufiger zum Einsatz kommen.

Den 0:1-Rückstand durch Jona Lehr nach einer Stunde konnte jedoch auch Gühl nicht verhindern. Nach viel „Ping-Pong“ (Hrgovic) prallte der Ball von einem Schienbein zum nächsten und landete schließlich im Tor. Anschließend gerieten die sichtlich geschockten Gäste stärker unter Druck und hätten auch das zweite Gegentor kassieren können. Doch diesmal hatten die Neurieder das nötige Spielglück und fanden zurück in die Partie. Lasse Wippert sorgte mit einem Flachschuss von der Strafraumkante noch für den Ausgleich (79.), und in den Schlussminuten wäre sogar noch der Siegtreffer möglich gewesen. (Tobias Empl)

BCF Wolfratshausen – TSV Neuried 1:1 (0:0)