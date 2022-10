TSV Meckenhausen II - TSV Pyrbaum 2:4 (2:0)

Nach einer kurzen und lauten Halbzeitansprache war in der zweiten Hälfte eine andere Mannschaft auf dem Feld. Pyrbaum nahm das Zepter in die Hand und es begann 45.Minuten lang Einbahnstraßenfussball auf das Tor des TSV Meckenhausen.

Danach kam der TSV Pyrbaum auch langsam ins Spiel und hatte daraufhin viel Ballbesitz, jedoch stand die Heimmannschaft hinten gut und man konnte sich nicht durchkombinieren. Lediglich in der 40.Spielminute hatte man die Chance auf das 2:1. Pyrbaum spielte sich gut in den Strafraum der Heimmannschaft, jedoch war Leo Arenas im Sechzehner zu verspielt und konnte somit den Ball nicht aufs Tor bringen. Somit ging es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause.

Pyrbaum verschlief jedoch die Anfangsminuten und musste nach nicht mal 10.Spielminuten schon einem 2:0 Rückstand hinterher rennen. In der 7.Spielminute fiel zuerst das 1:0 für die Heimmannschaft. Ein Pyrbaumer Verteidiger ging ungestüm, obwohl der Angreifer alleine mit dem Rücken zum Tor stand, in den Zweikampf. Den fälligen Freistoß aus gut 20 Metern brachte Markus Gross, aufgrund eines Torwartfehlers, im Tor unter.

Am 11.Spieltag war der TSV Pyrbaum bei der zweiten Garde des TSV Meckenhausen zu Gast. Nachdem man in der Vorwoche die DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf mit 4:2 schlagen konnte, wollte man erneut drei Punkte, und damit den ersten Auswärtsdreier, holen.

Keine 10.Minuten später, in der 68.Spielminute dann der 2:2 Ausgleichstreffer. Nach einem Freistoß von Leo Arenas stieg Jakob Neumann in der Mitte am höchsten und konnte mit dem Kopf noch vor dem herauseilenden Torhüter an den Ball kommen und diesen im Tor unterbringen.

Der TSV Pybraum war daraufhin noch motivierter und wollte unbedingt die drei Punkte mit nach Hause nehmen und spielte offensiv weiter. In der 80.Spielminute hatte man den Siegestreffer schon auf den Lippen. Nach einer Flanke von Daniel Walthier stand Felix Fiederer alleine vor dem leeren Tor. Seinen Kopfball setzte er jedoch neben das Tor.

Jedoch machte er es in der 85.Spielminute besser, als er einen Ball von Ilias Pagiatis bekam und vor dem Torhüter die Nerven behielt und ins lange Eck zum 3:2 für den TSV Pyrbaum einschoss.

Meckenhausen schmiss daraufhin alles nach vorne und so ergaben sich Räume für den TSV Pyrbaum. Mit der letzten Aktion des Spiels dann noch das 4:2 für die Gäste. Erneut war es Ilias Pagiatis, welcher diesmal einen Ball in den Lauf von Tim Zavesky spielte. Sein Schuss rollte über die Torlinie und besiegelte den ersten Auswärtssieg des TSV Pyrbaum.

Pyrbaum zeigte mal wieder zwei verschiedene Gesichter, konnte sich jedoch aufgrund der starken zweiten Hälfte verdient über die drei Punkte freuen. Nächsten Sonntag ist der TSV Freystadt zum Spitzenspiel zu Gast am Felsenkeller. Mit gerade einmal 9 Gegentore trifft der beste Sturm der Liga auf die besten Verteidigung der Liga. Die Zuschauer erwartet ein spannendes Spiel und Pyrbaum muss zwei starke Halbzeiten zeigen um die drei Punkte zu Hause zu lassen.