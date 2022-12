TSV Elmshausen: Neu formierte Mannschaft liegt über den Erwartungen Der TSV im Winter-TÜV: Erstaunliche Siegesserie in der Hinrunde, trotzdem soll die Chancenverwertung noch besser werden

Niklas Rettig, Mittelfeldmann beim TSV Elmshausen, hat folgendes mitgeteilt.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid hier?

Mit dem Verlauf die Hinrunde sind wir sehr zufrieden. Da uns im Sommer einige Spieler verlassen hatten, und einige Spieler pausieren, galt es mit einer neu formierten Mannschaft in die Runde zu starten. Das Saisonziel lautete deshalb auch nur einen Platz unter den ersten sechs Teams einzunehmen.

Nach einem holprigen Start lag man nach 9 Spieltagen mit 10 Rückstand auf den Relegationsplatz abgeschlagen im Mittelfeld. Hauptgrund hierfür waren die längerfristigen Ausfälle der beiden Leistungsträger Marvin Feher und Niklas Rettig.

Durch die beeindruckende Serie von 9 Siegen in Folge liegen wir nun auf dem 3. Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand auf dem Relegationsplatz bei zwei weniger ausgetragenen Spielen.

Besonders hervorzuheben ist unsere Offensivabteilung, die mit 84 Treffern die beste der Liga ist. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Hauptlast des Toreschießens nicht mehr nur auf den Schultern von Marvin Feher liegt, der mit 29 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt. Unterstützung bekam er von Thomas Pisarski (19 Tore) und Daniel Rettig (16 Tore).

Das Sorgenkind der vergangenen Spielzeiten war immer die Defensive, die bei der Anzahl der Gegentreffer immer mit an der Spitze der Liga lag. Dies ist in der Hinrunde nun nicht mehr der Fall. Mit 34 Treffern stellt man die zweitbeste Defensive. Hauptgrund hierfür war die Umstellung von Vierer- auf Dreikette, und die Tatsache, dass mit Daniel Stein und Yogendiran Kritseehan Mitte der Hinrunde 2 Akteure zum Team stießen, die zusammen mit dem Abwehrchef Andreas Kindinger sehr gut harmonieren und eine große Stabilität in die Abwehr gebracht haben.

Für die Mannschaft besonders gut getan hat die Verpflichtung des spielenden Co-Trainers Eric Franke, der mit seiner Erfahrung aus höheren Ligen immer wieder neue Impulse im Training und in der Spielvorbereitung setzt, und zusammen mit dem Cheftrainer Matthias Rettig ein perfektes Trainerteam bildet.

Was muss im neuen Jahr besser werden?