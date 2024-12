TSV Buchbach gegen FV Illertissen: Kultklub geht mit klarem Sieg in die Winterpause

Zu Gast im Buchbach ist am 22. Spieltag der Regionalliga Bayern der FV Illertissen. Der FVI befindet sich ähnlich wie der TSV in berauschender Form. 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen stehen bei den Mannen von Holger Bachthaler zu Buche. Zuletzt verabschiedete sich in Illertissen eine Legende. Karl-Heinz Bachthaler, der Vater des Trainers, macht nach 27 aktiven Jahren für den FVI Schluss.

Zurück zum sportlichen: Gegen den FV Illertsissen wartet auf den TSV Buchbach eine Mammutaufgabe. Die Gäste kassierten die wenigsten Gegentore der gesamten Liga. Erst 15-mal musste FVI-Torwart Markus Ponath hinter sich greifen. In Illertissen spielen auch zwei ehemalige Talente des TSV 1860 München. Neben Marco Mannhardt, der die Löwen bereits im Winter der Saison 22/23 gen Illertissen verließ, wechselte im Sommer auch Milos Cocic nach Schwaben.

Gelingt dem TSV Buchbach im dritten Aufeinandertreffen der erste Sieg?

Verstecken muss sich der Kultklub in der aktuellen Form aber vor niemanden. Seit sechs Spielen konnte Buchbach nicht mehr besiegt werden. Jetzt wartet aber so etwas wie der Angstgegner der laufenden Saison. Sowohl im Toto-Pokal als auch im Hinspiel in der Liga verlor der TSV. Außerdem blieb die Petrovic-Elf zweimal ohne eigenen Treffer. Im dritten und letzten Aufeinandertreffen der Saison soll jetzt die Revanche her.