TSV Besse: "Wir hatten einen Fitnessstand wie eine AH-Mannschaft" Trainer Andreas Wenderoth geht mit seinem Team hart ins Gericht

"Desaströs, mehr gibt es dazu nicht zusagen, alles weitere klären wir intern", zieht Wenderoth ein vernichtendes Urteil zum bisherigen Abschneiden seines Teams in der Gruppenliga Kassel 1. "Ich bin maßlos enttäuscht, was wir in der Hinserie gezeigt haben, Höhepunkt waren die Derby Niederlage gegen Edermünde und Hertingshausen."

Die Gründe dafür hat Coach Wenderoth bereits ausgemacht: "Wir hatten einen Fitnessstand wie eine Altherren Mannschaft, dadurch konnten wir die defensiv nicht genügend unterstützen und haben zu viel Gegentreffer kassiert. Viele Spiele haben wir am Ende unnötige verloren, obwohl wir teilweise 70, 80 Minuten besser waren. Daran werden wir arbeiten." Start der Vorbereitung wird am 23. Januar 2023 sein, auch zwei Einheiten die Woche im blu Fitnessstudio sind geplant. Verstärken wird das Team ab sofort Sascha Trost (FSG Weildensburg) und Vladimir Scutelnic, der zuletzt 2019 in Moldawien aktiv war.

Das Ziel von Huy, Best, Bawuah und Co. ist ohnehin klar: "So schnell wie möglich die Abstiegszone verlassen und dann schauen wir mal was noch möglich ist", so Wenderoth abschließend.