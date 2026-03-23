TSV Asperg nicht zu stoppen, SpVgg Renningen stark, ein Spielabbruch

Kreisliga A2:

Spvgg Warmbronn – SpVgg Renningen 1:6

In Warmbronn sahen die Zuschauer eine Partie, die für die Heimelf vielversprechend begann, sich aber schnell zu einer Machtdemonstration der Gäste entwickelte. Bereits in der 6. Minute brachte Lionel Milz die Warmbronner in Führung, doch die Freude währte nur kurz. Fast im Gegenzug glich Justin Eberhardt (8.) per Foulelfmeter aus. In der Folge schlug die Stunde von Leon Kottucz, der die Hintermannschaft der Hausherren vor unlösbare Aufgaben stellte. Mit einem lupenreinen Hattrick (18., 22., 70.) sorgte er fast im Alleingang für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten Julius Böhler (80.) und Cedric Wurmbrand (84.) das Ergebnis weiter in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtssieg der Renninger.

TSV Heimerdingen 1910 II – TSV Flacht 2:2

In Heimerdingen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach auf der Kippe stand. Die Gäste aus Flacht erwischten den besseren Start und gingen durch Maik Bauer (35.) verdientermaßen in Front. Doch die Heimerdinger Zweitvertretung kam mit viel Feuer aus der Kabine. Ein Doppelschlag durch Luka Banas (47.) und Ömer Yilmaz (56.) drehte die Begegnung innerhalb von weniger als zehn Minuten. Flacht bewies jedoch eine beachtliche Moral und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz erneut durch Maik Bauer (63.), der mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den Endstand markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Erfolge mehr zu.

FC Gerlingen – Drita Kosova Kornwestheim 4:1

Der FC Gerlingen feierte vor heimischem Publikum einen souveränen Erfolg, der vor allem durch eine starke Leistung in der ersten Halbzeit eingeleitet wurde. Boike Bischoff (15.) brachte die Hausherren früh in Führung, und kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Widmann (44.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Elvis Gashi (58.) den Anschlusstreffer markierte. Doch Gerlingen antwortete prompt und ließ keinen Zweifel am Heimsieg aufkommen: Nur zwei Minuten später stellte Marvin Mieck (60.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt unter diese konzentrierte Vorstellung setzte Baran Arslantas (75.), der eine Viertelstunde vor dem Ende zum 4:1-Endstand traf.

KSV Renningen – SKV Rutesheim (U23) II 6:2

Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die Zuschauer in Renningen geboten, bei dem vor allem die Anfangsphase an Dramatik kaum zu überbieten war. Bereits nach 15 Minuten stand es nach Toren von Denis Held (1.), Baris Erdogan (10.), Angelo de Pilla (12.), Mehmet Semsettin Erdogan (13.) und Muhammed Sivri (15.) bereits 3:2 für den KSV. Die Rutesheimer Reserve fand danach kaum noch Mittel gegen die offensive Wucht der Hausherren. Fettah Bozkurt (33.) erhöhte noch vor der Pause, bevor erneut Mehmet Semsettin Erdogan (45., 67.) mit seinen Treffern zwei und drei seinen Hattrick perfekt machte und den am Ende deutlichen Heimsieg sicherte.

Spvgg Weil der Stadt – SV Gebersheim 3:5

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Weil der Stadt ein außergewöhnliches Spiel, das vor allem durch zahlreiche Strafstoßentscheidungen geprägt war. Gebersheim führte zur Pause durch Marc Zieger (33.) und Bernhard Kreis (44.), der den ersten von insgesamt vier Foulelfmetern verwandelte. In der zweiten Halbzeit wurde es hochemotional: Mousa El Arkoubi (51., 65.) brachte die Heimelf durch zwei Handelfmeter jeweils wieder heran, doch Gebersheim hatte in Person von Bernhard Kreis den alles entscheidenden Akteur. Er verwandelte einen weiteren Foulelfmeter (55.) und markierte kurz vor Schluss auch den Treffer zum 3:5-Endstand (88.). Dazwischen hatte Luca Ezel (66.) für die Gäste und Salih Okan Karaman (84.) für Weil der Stadt getroffen, was die Dramatik dieses Nachmittags unterstrich.

TV Möglingen – SV Leonberg/Eltingen II 3:2

In Möglingen erlebten die Fans eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Phasen. Die Hausherren starteten furios und schienen nach Toren von Ismetcan Caglayan (5.) und Julian Reiser (24.) bereits früh auf der Siegerstraße zu sein. Doch die Leonberger Reserve bewies Kämpferherz und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. Gabrijel Kolar (45.+2, 67.) glich mit einem Doppelpack die Begegnung tatsächlich aus und sorgte für eine hochemotionale Schlussphase. Die Antwort der Möglinger folgte jedoch postwendend: Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich war erneut Ismetcan Caglayan (69.) zur Stelle und markierte den Siegtreffer. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte der TV Möglingen den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.

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