 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TSV Asperg nicht zu stoppen, SpVgg Renningen stark, ein Spielabbruch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

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Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

GSV Pleidelsheim II – SKV Eglosheim 4:1

In Pleidelsheim erlebten die Zuschauer eine Partie, die erst nach einer gewissen Anlaufzeit so richtig an Fahrt aufnahm. Die Gäste aus Eglosheim erwischten den besseren Start und gingen durch Mustafa Dansik (27.) in Führung. Pleidelsheim schüttelte sich kurz und kam mit einer völlig veränderten Körpersprache aus der Kabine. Ein Doppelschlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Nico Sarcev (48.) und Lukas Klein (50.) drehte die Begegnung innerhalb von nur 120 Sekunden komplett. In der Schlussphase machten Davide Pace (82.) und erneut Lukas Klein (84.) mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags alles klar und besiegelten den deutlichen Heimsieg.

SV Salamander Kornwestheim II – TSV 1899 Benningen 1:1

Ein hochemotionales und enges Duell bekamen die Zuschauer in Kornwestheim zu sehen. In einer Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und intensive Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften nach der entscheidenden Lücke. Julian Hofacker (24.) brachte die Gäste aus Benningen Mitte der ersten Halbzeit in Front. Kornwestheim II erhöhte im zweiten Durchgang spürbar den Druck und warf alles nach vorne. Die Belohnung folgte in der 65. Minute, als Christian Schwalb zur Stelle war und den verdienten Ausgleich erzielte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Treffer mehr zu.

FSV Oßweil – VfB Tamm 3:1

In Oßweil entwickelte sich eine Begegnung, in der die Hausherren vor allem in den entscheidenden Momenten der ersten Halbzeit das Glück auf ihrer Seite hatten. Ein unglückliches Eigentor von Yannik Dittmann (40.) brachte den FSV in Führung, woraufhin Dustin Bölzle (44.) nur wenig später den Vorsprung ausbaute. Tamm bemühte sich im zweiten Durchgang leidenschaftlich um den Anschluss, doch die Oßweiler Defensive stand sicher. Erneut war es Dustin Bölzle (83.), der mit seinem zweiten Tor für die endgültige Entscheidung sorgte. Der späte Treffer von Alen Pasic (89.) für den VfB Tamm kam zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden.

TSV Grünbühl – Türk. SC Kornwestheim 4:2

Die Zuschauer in Grünbühl sahen ein torreiches Spiel, das zunächst zugunsten der Gäste zu kippen schien. Savas Kara (38.) markierte die Führung für den TSC, doch Grünbühl antwortete prompt mit dem Ausgleich (40.). Noch vor dem Pausenpfiff drehte Noel Beller (45.+1) die Partie zugunsten der Heimelf. Mit diesem Schwung kam Grünbühl zurück und erhöhte durch Tomo Lovric (52.) und Daniel Schick (74.) auf 4:1. Der Türkische SC Kornwestheim gab sich nicht auf und kam durch Carmine Pescione (79.) noch einmal heran, doch die Punkte blieben letztlich verdientermaßen in Grünbühl.

TSV Asperg – FV Dersim Sport Ludwigsburg 5:0

In Asperg sahen die Fans eine erste Halbzeit ohne Tore, in der Dersim Sport Ludwigsburg noch gut mithalten konnte. Doch nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme. Sven Schreyer (55.) eröffnete den Torreigen, bevor Yulian Binder (58.) nur drei Minuten später nachlegte. In der Schlussphase demonstrierte Asperg seine offensive Klasse: Melik Ersin (81., 88.) schnürte einen Doppelpack, und Yulian Binder (90.) setzte mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute den Schlusspunkt unter diesen am Ende sehr deutlichen Heimsieg.

SG Hochberg/Hochdorf – SGV Murr 1:5

In einer torreichen Begegnung in Hochberg schenkten sich beide Teams zunächst wenig, doch nach der Pause übernahm der SGV Murr das Kommando. Marius Brecht (50.) und Robin Siedler (53.) sorgten für eine schnelle Zwei-Tore-Führung. Zwar keimte bei der Spielgemeinschaft durch den Anschlusstreffer von Philipp Kessler (55.) kurz Hoffnung auf, doch Murr blieb eiskalt. Carl-Philipp Bürker (68.), Philipp Sossalla (82.) und Mike Lederer (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und ließen den Hausherren in der Schlussphase keine Chance mehr auf eine Korrektur.

GSV Erdmannhausen – GSV Höpfigheim 4:2

Ein packendes Duell bekamen die Zuschauer in Erdmannhausen geboten. Höpfigheim jubelte zuerst, als Kevin Schwerthalter (24.) traf, doch die Heimelf antwortete furios. Innerhalb von weniger als zehn Minuten drehten Luis Stiegler (34.), Louis Riestra (40.) und Nick Rath (43.) das Spiel zur 3:1-Pausenführung. Im zweiten Durchgang wurde es noch einmal spannend, als Ardi Ternava (82.) den Anschluss für Höpfigheim markierte. Die Gäste warfen alles nach vorne, doch in der Schlussminute machte erneut Nick Rath (90.) alles klar und sicherte Erdmannhausen die drei Punkte.

TSV Affalterbach – VfB Neckarrems 1913 1:3

In Affalterbach legten die Gäste einen Start nach Maß hin. Bereits nach elf Minuten führten die Neckarremser durch Tore von Finn Leonberger (5.) und Florian Scholz (11.) mit 2:0. Affalterbach bewies jedoch Kämpferherz und kam durch Katriel Lovaglio (31.) noch vor der Pause wieder heran. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Heimelf leidenschaftlich auf den Ausgleich drängte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 65. Minute, als erneut Florian Scholz zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg für den VfB Neckarrems perfekt machte.

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Kreisliga A2:

Spvgg Warmbronn – SpVgg Renningen 1:6

In Warmbronn sahen die Zuschauer eine Partie, die für die Heimelf vielversprechend begann, sich aber schnell zu einer Machtdemonstration der Gäste entwickelte. Bereits in der 6. Minute brachte Lionel Milz die Warmbronner in Führung, doch die Freude währte nur kurz. Fast im Gegenzug glich Justin Eberhardt (8.) per Foulelfmeter aus. In der Folge schlug die Stunde von Leon Kottucz, der die Hintermannschaft der Hausherren vor unlösbare Aufgaben stellte. Mit einem lupenreinen Hattrick (18., 22., 70.) sorgte er fast im Alleingang für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten Julius Böhler (80.) und Cedric Wurmbrand (84.) das Ergebnis weiter in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtssieg der Renninger.

TSV Heimerdingen 1910 II – TSV Flacht 2:2

In Heimerdingen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach auf der Kippe stand. Die Gäste aus Flacht erwischten den besseren Start und gingen durch Maik Bauer (35.) verdientermaßen in Front. Doch die Heimerdinger Zweitvertretung kam mit viel Feuer aus der Kabine. Ein Doppelschlag durch Luka Banas (47.) und Ömer Yilmaz (56.) drehte die Begegnung innerhalb von weniger als zehn Minuten. Flacht bewies jedoch eine beachtliche Moral und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz erneut durch Maik Bauer (63.), der mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den Endstand markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Erfolge mehr zu.

FC Gerlingen – Drita Kosova Kornwestheim 4:1

Der FC Gerlingen feierte vor heimischem Publikum einen souveränen Erfolg, der vor allem durch eine starke Leistung in der ersten Halbzeit eingeleitet wurde. Boike Bischoff (15.) brachte die Hausherren früh in Führung, und kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Widmann (44.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Elvis Gashi (58.) den Anschlusstreffer markierte. Doch Gerlingen antwortete prompt und ließ keinen Zweifel am Heimsieg aufkommen: Nur zwei Minuten später stellte Marvin Mieck (60.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt unter diese konzentrierte Vorstellung setzte Baran Arslantas (75.), der eine Viertelstunde vor dem Ende zum 4:1-Endstand traf.

KSV Renningen – SKV Rutesheim (U23) II 6:2

Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die Zuschauer in Renningen geboten, bei dem vor allem die Anfangsphase an Dramatik kaum zu überbieten war. Bereits nach 15 Minuten stand es nach Toren von Denis Held (1.), Baris Erdogan (10.), Angelo de Pilla (12.), Mehmet Semsettin Erdogan (13.) und Muhammed Sivri (15.) bereits 3:2 für den KSV. Die Rutesheimer Reserve fand danach kaum noch Mittel gegen die offensive Wucht der Hausherren. Fettah Bozkurt (33.) erhöhte noch vor der Pause, bevor erneut Mehmet Semsettin Erdogan (45., 67.) mit seinen Treffern zwei und drei seinen Hattrick perfekt machte und den am Ende deutlichen Heimsieg sicherte.

Spvgg Weil der Stadt – SV Gebersheim 3:5

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Weil der Stadt ein außergewöhnliches Spiel, das vor allem durch zahlreiche Strafstoßentscheidungen geprägt war. Gebersheim führte zur Pause durch Marc Zieger (33.) und Bernhard Kreis (44.), der den ersten von insgesamt vier Foulelfmetern verwandelte. In der zweiten Halbzeit wurde es hochemotional: Mousa El Arkoubi (51., 65.) brachte die Heimelf durch zwei Handelfmeter jeweils wieder heran, doch Gebersheim hatte in Person von Bernhard Kreis den alles entscheidenden Akteur. Er verwandelte einen weiteren Foulelfmeter (55.) und markierte kurz vor Schluss auch den Treffer zum 3:5-Endstand (88.). Dazwischen hatte Luca Ezel (66.) für die Gäste und Salih Okan Karaman (84.) für Weil der Stadt getroffen, was die Dramatik dieses Nachmittags unterstrich.

TV Möglingen – SV Leonberg/Eltingen II 3:2

In Möglingen erlebten die Fans eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Phasen. Die Hausherren starteten furios und schienen nach Toren von Ismetcan Caglayan (5.) und Julian Reiser (24.) bereits früh auf der Siegerstraße zu sein. Doch die Leonberger Reserve bewies Kämpferherz und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. Gabrijel Kolar (45.+2, 67.) glich mit einem Doppelpack die Begegnung tatsächlich aus und sorgte für eine hochemotionale Schlussphase. Die Antwort der Möglinger folgte jedoch postwendend: Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich war erneut Ismetcan Caglayan (69.) zur Stelle und markierte den Siegtreffer. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte der TV Möglingen den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.

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Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag abgebrochen

Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

FV Markgröningen – SV Illingen 1906 4:2

In Markgröningen sahen die Zuschauer eine Partie, in der die Hausherren von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand nahmen. Brian Richard (6.) sorgte für den perfekten Start und markierte die frühe Führung. Markgröningen blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker: Durch einen Doppelschlag von Paul Jung (46.) und Nikolaos Paschidis (55.) schien die Begegnung beim Stand von 3:0 bereits früh entschieden. Illingen bewies jedoch Moral und verkürzte durch Fynn Köppl (65.), woraufhin Benedikt Rau (70.) den alten Abstand wiederherstellte. In der Schlussphase gelang erneut Fynn Köppl (87.) der zweite Treffer für die Gäste, doch am verdienten Heimsieg der Markgröninger änderte dies nichts mehr.

TSV Kleinglattbach – TSV Großglattbach 1:1

Im Duell der beiden „Glattbachs“ entwickelte sich ein äußerst zähes und taktisch geprägtes Ringen um jeden Meter Boden. Die Gäste aus Großglattbach erwischten den psychologisch wichtigen Moment kurz vor der Pause, als Can Staiger (44.) die Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kleinglattbach spürbar den Druck und rannte unermüdlich gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste an. Die Belohnung für die leidenschaftliche Schlussoffensive folgte erst in der 86. Minute: Jan Leitner behielt im Strafraum die Übersicht und markierte den viel umjubelten Ausgleichstreffer, der beiden Teams letztlich einen Punkt einbrachte.

Spvgg Bissingen – TSV Enzweihingen 2:2

In Bissingen erlebten die Fans eine dramatische Schlussphase, die das Spiel komplett auf den Kopf stellte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Cihat Aytac (51.) die Gäste aus Enzweihingen in Führung. Bissingen antwortete durch einen verwandelten Handelfmeter von Eros Ciatto (64.), doch fast im Gegenzug schlug erneut Cihat Aytac (66.) zu und stellte die Führung für den TSV wieder her. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, mobilisierte Bissingen in der Nachspielzeit die letzten Reserven. In der 95. Minute war Marcel Hess zur Stelle und rettete der Spvgg mit dem Treffer zum 2:2-Endstand doch noch einen Zähler.

FV Kirchheim – TSV Bönnigheim 3:5

Ein wahres Torfestival bekamen die 120 Zuschauer in Kirchheim geboten, wobei die Gäste aus Bönnigheim lange Zeit wie der sichere Sieger aussahen. Durch Tore von Marvin Maslowski (35.), Noah Maier (57.), Luigi Annunziata (62.) und Leon Jung (66.) führte der TSV bereits komfortabel mit 0:4. Doch Kirchheim gab nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd: Maximillian Steiner (75.) per Foulelfmeter, Julian Schockenhoff (79.) und Felix Hennige (88.) brachten die Heimelf auf 3:4 heran. In der extrem langen Nachspielzeit setzte schließlich Max Kaatz (98.) per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 3:5 und beendete damit die Hoffnungen der Kirchheimer auf eine komplette Wende.

SG Hohenhaslach/Freudental – FC Mezopotamya Bietigheim 3:2

In einer hochemotionalen Begegnung feierte die Spielgemeinschaft einen späten Heimsieg. Zunächst brachte Marc Schuster (22.) die Hausherren in Front, doch der FC Mezopotamya drehte die Partie durch einen Doppelpack von Emre Demirtas (33., 48.). Hohenhaslach/Freudental bewies jedoch einen langen Atem und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. Kai Schopper (62.) erzielte den Ausgleich, bevor die Partie in der Nachspielzeit ihren Höhepunkt erreichte: Marcel Göttfert (91.) markierte den entscheidenden Treffer zum 3:2 und sicherte seiner Mannschaft unter großem Jubel die drei Punkte.

SV Horrheim – TSV Ensingen 1:3

Vor 150 Zuschauern in Horrheim war es vor allem die Show eines einzelnen Akteurs. Nicholas Coledan (14., 31.) brachte die Gäste aus Ensingen mit zwei frühen Toren in eine hervorragende Ausgangsposition. Auch ein Rückschlag in der 37. Minute, als Sezgin Arslan mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld musste, brachte Ensingen nicht aus dem Konzept. Zwar gelang Joshua Krone (42.) noch vor der Pause der Anschlusstreffer für Horrheim, doch in Unterzahl verteidigte der TSV leidenschaftlich. Den Schlusspunkt setzte erneut der überragende Nicholas Coledan (81.), der mit seinem dritten Treffer des Tages den verdienten Auswärtssieg der Ensinger perfekt machte.

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