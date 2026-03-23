TSV Asperg nicht zu stoppen, SpVgg Renningen stark, ein Spielabbruch

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Warmbronn sahen die Zuschauer eine Partie, die für die Heimelf vielversprechend begann, sich aber schnell zu einer Machtdemonstration der Gäste entwickelte. Bereits in der 6. Minute brachte Lionel Milz die Warmbronner in Führung, doch die Freude währte nur kurz. Fast im Gegenzug glich Justin Eberhardt (8.) per Foulelfmeter aus. In der Folge schlug die Stunde von Leon Kottucz, der die Hintermannschaft der Hausherren vor unlösbare Aufgaben stellte. Mit einem lupenreinen Hattrick (18., 22., 70.) sorgte er fast im Alleingang für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten Julius Böhler (80.) und Cedric Wurmbrand (84.) das Ergebnis weiter in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtssieg der Renninger.
In Heimerdingen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach auf der Kippe stand. Die Gäste aus Flacht erwischten den besseren Start und gingen durch Maik Bauer (35.) verdientermaßen in Front. Doch die Heimerdinger Zweitvertretung kam mit viel Feuer aus der Kabine. Ein Doppelschlag durch Luka Banas (47.) und Ömer Yilmaz (56.) drehte die Begegnung innerhalb von weniger als zehn Minuten. Flacht bewies jedoch eine beachtliche Moral und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz erneut durch Maik Bauer (63.), der mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den Endstand markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Erfolge mehr zu.
Der FC Gerlingen feierte vor heimischem Publikum einen souveränen Erfolg, der vor allem durch eine starke Leistung in der ersten Halbzeit eingeleitet wurde. Boike Bischoff (15.) brachte die Hausherren früh in Führung, und kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Widmann (44.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Elvis Gashi (58.) den Anschlusstreffer markierte. Doch Gerlingen antwortete prompt und ließ keinen Zweifel am Heimsieg aufkommen: Nur zwei Minuten später stellte Marvin Mieck (60.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt unter diese konzentrierte Vorstellung setzte Baran Arslantas (75.), der eine Viertelstunde vor dem Ende zum 4:1-Endstand traf.
Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die Zuschauer in Renningen geboten, bei dem vor allem die Anfangsphase an Dramatik kaum zu überbieten war. Bereits nach 15 Minuten stand es nach Toren von Denis Held (1.), Baris Erdogan (10.), Angelo de Pilla (12.), Mehmet Semsettin Erdogan (13.) und Muhammed Sivri (15.) bereits 3:2 für den KSV. Die Rutesheimer Reserve fand danach kaum noch Mittel gegen die offensive Wucht der Hausherren. Fettah Bozkurt (33.) erhöhte noch vor der Pause, bevor erneut Mehmet Semsettin Erdogan (45., 67.) mit seinen Treffern zwei und drei seinen Hattrick perfekt machte und den am Ende deutlichen Heimsieg sicherte.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Weil der Stadt ein außergewöhnliches Spiel, das vor allem durch zahlreiche Strafstoßentscheidungen geprägt war. Gebersheim führte zur Pause durch Marc Zieger (33.) und Bernhard Kreis (44.), der den ersten von insgesamt vier Foulelfmetern verwandelte. In der zweiten Halbzeit wurde es hochemotional: Mousa El Arkoubi (51., 65.) brachte die Heimelf durch zwei Handelfmeter jeweils wieder heran, doch Gebersheim hatte in Person von Bernhard Kreis den alles entscheidenden Akteur. Er verwandelte einen weiteren Foulelfmeter (55.) und markierte kurz vor Schluss auch den Treffer zum 3:5-Endstand (88.). Dazwischen hatte Luca Ezel (66.) für die Gäste und Salih Okan Karaman (84.) für Weil der Stadt getroffen, was die Dramatik dieses Nachmittags unterstrich.
In Möglingen erlebten die Fans eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Phasen. Die Hausherren starteten furios und schienen nach Toren von Ismetcan Caglayan (5.) und Julian Reiser (24.) bereits früh auf der Siegerstraße zu sein. Doch die Leonberger Reserve bewies Kämpferherz und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. Gabrijel Kolar (45.+2, 67.) glich mit einem Doppelpack die Begegnung tatsächlich aus und sorgte für eine hochemotionale Schlussphase. Die Antwort der Möglinger folgte jedoch postwendend: Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich war erneut Ismetcan Caglayan (69.) zur Stelle und markierte den Siegtreffer. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte der TV Möglingen den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.
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Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
In Markgröningen sahen die Zuschauer eine Partie, in der die Hausherren von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand nahmen. Brian Richard (6.) sorgte für den perfekten Start und markierte die frühe Führung. Markgröningen blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker: Durch einen Doppelschlag von Paul Jung (46.) und Nikolaos Paschidis (55.) schien die Begegnung beim Stand von 3:0 bereits früh entschieden. Illingen bewies jedoch Moral und verkürzte durch Fynn Köppl (65.), woraufhin Benedikt Rau (70.) den alten Abstand wiederherstellte. In der Schlussphase gelang erneut Fynn Köppl (87.) der zweite Treffer für die Gäste, doch am verdienten Heimsieg der Markgröninger änderte dies nichts mehr.
Im Duell der beiden „Glattbachs“ entwickelte sich ein äußerst zähes und taktisch geprägtes Ringen um jeden Meter Boden. Die Gäste aus Großglattbach erwischten den psychologisch wichtigen Moment kurz vor der Pause, als Can Staiger (44.) die Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kleinglattbach spürbar den Druck und rannte unermüdlich gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste an. Die Belohnung für die leidenschaftliche Schlussoffensive folgte erst in der 86. Minute: Jan Leitner behielt im Strafraum die Übersicht und markierte den viel umjubelten Ausgleichstreffer, der beiden Teams letztlich einen Punkt einbrachte.
In Bissingen erlebten die Fans eine dramatische Schlussphase, die das Spiel komplett auf den Kopf stellte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Cihat Aytac (51.) die Gäste aus Enzweihingen in Führung. Bissingen antwortete durch einen verwandelten Handelfmeter von Eros Ciatto (64.), doch fast im Gegenzug schlug erneut Cihat Aytac (66.) zu und stellte die Führung für den TSV wieder her. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, mobilisierte Bissingen in der Nachspielzeit die letzten Reserven. In der 95. Minute war Marcel Hess zur Stelle und rettete der Spvgg mit dem Treffer zum 2:2-Endstand doch noch einen Zähler.
Ein wahres Torfestival bekamen die 120 Zuschauer in Kirchheim geboten, wobei die Gäste aus Bönnigheim lange Zeit wie der sichere Sieger aussahen. Durch Tore von Marvin Maslowski (35.), Noah Maier (57.), Luigi Annunziata (62.) und Leon Jung (66.) führte der TSV bereits komfortabel mit 0:4. Doch Kirchheim gab nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd: Maximillian Steiner (75.) per Foulelfmeter, Julian Schockenhoff (79.) und Felix Hennige (88.) brachten die Heimelf auf 3:4 heran. In der extrem langen Nachspielzeit setzte schließlich Max Kaatz (98.) per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 3:5 und beendete damit die Hoffnungen der Kirchheimer auf eine komplette Wende.
In einer hochemotionalen Begegnung feierte die Spielgemeinschaft einen späten Heimsieg. Zunächst brachte Marc Schuster (22.) die Hausherren in Front, doch der FC Mezopotamya drehte die Partie durch einen Doppelpack von Emre Demirtas (33., 48.). Hohenhaslach/Freudental bewies jedoch einen langen Atem und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. Kai Schopper (62.) erzielte den Ausgleich, bevor die Partie in der Nachspielzeit ihren Höhepunkt erreichte: Marcel Göttfert (91.) markierte den entscheidenden Treffer zum 3:2 und sicherte seiner Mannschaft unter großem Jubel die drei Punkte.
Vor 150 Zuschauern in Horrheim war es vor allem die Show eines einzelnen Akteurs. Nicholas Coledan (14., 31.) brachte die Gäste aus Ensingen mit zwei frühen Toren in eine hervorragende Ausgangsposition. Auch ein Rückschlag in der 37. Minute, als Sezgin Arslan mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld musste, brachte Ensingen nicht aus dem Konzept. Zwar gelang Joshua Krone (42.) noch vor der Pause der Anschlusstreffer für Horrheim, doch in Unterzahl verteidigte der TSV leidenschaftlich. Den Schlusspunkt setzte erneut der überragende Nicholas Coledan (81.), der mit seinem dritten Treffer des Tages den verdienten Auswärtssieg der Ensinger perfekt machte.
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