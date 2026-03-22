Vier Spielabbrüche gibt es: Was ist passiert? Die Sportgerichte werden wahrscheinlich die Entscheidungen treffen. von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den Punktspielen vier Spielabbrüche. Was war passiert?

Ungeklärte Entscheidung in der Kreisliga A3 Enz-Murr In der Kreisliga A3 Enz-Murr kam es bei der Begegnung zwischen dem SV Hellas Bietigheim und der SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag zu einem vorzeitigen Ende des Spieles. Die Partie wurde zur Halbzeitpause abgebrochen. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Spiel sportlich ausgeglichen verlaufen. Den ersten Treffer der Begegnung erzielte Johannes Wizemann in der 17. Spielminute für die Gäste der SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag. Erst kurz vor dem Ende der ersten Spielhälfte gelang dem SV Hellas Bietigheim durch einen von Evangelos Liontos verwandelten Elfmeter in der 41. Minute der Ausgleich zum 1:1. Über die genauen Hintergründe, die den Unparteiischen dazu bewogen, das Spiel nach dem Kabinengang nicht mehr anzupfeifen, liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Ende nach der 90. Minute in Reutlingen Einen besonders dramatischen Verlauf nahm die Partie in der Kreisliga B3 Alb zwischen dem SV Sveti Sava Reutlingen und dem SV Ohmenhausen. Hier erfolgte der Abbruch erst nach der 90. Spielminute, nachdem sich beide Mannschaften ein Torspektakel geliefert hatten. Die Torfolge war dabei geprägt von ständigen Führungswechseln: Paul Maisch brachte Ohmenhausen in der 38. Minute in Führung (0:1), ehe Kevin Djaalali per Strafstoß in der 45. Minute den Ausgleich markierte.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Paul Maisch in der 49. Minute seinen zweiten Treffer zum 1:2, den Marko Vuletic nur zwei Minuten später zum 2:2 konterte (51.). In der 76. Minute schien Ioannis Fotis Valouxidis mit dem 3:2 die Partie für Reutlingen gedreht zu haben, doch Hannes Ziesche glich in der 90. Minute zum 3:3-Endstand aus. Neben den sechs Toren gab es zwei Roten Karten für den SV Sveti Sava Reutlingen und eine Rote Karte für den SV Ohmenhausen. Weshalb das Spiel trotz des erreichten Zeitlimits nach der 90. Minute offiziell abgebrochen wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Medizinischer Notfall in der Frauen-Regionenliga In der Frauen-Regionenliga, Staffel 2, wurde das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Horrheim und der zweiten Mannschaft des FSV Waldebene Stuttgart Ost durch eine schwere Verletzung überschattet. Zum Zeitpunkt des Abbruchs, der etwa in der 43. Minute erfolgte, führte die Heimmannschaft bereits deutlich mit 3:0. Die Tore für Horrheim fielen in kurzer Abfolge: Marina Köhler erzielte in der 26. Minute das 1:0, Marie Pfaffeneder erhöhte in der 29. Minute auf 2:0, und ein Eigentor von Anna-Lena Knäringer in der 33. Minute sorgte für den dritten Treffer der Gastgeberinnen.