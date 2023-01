TSV 1860 erklärt Stadionknigge – „Wir sagen ja nicht: So müsst ihr euch verhalten“ „Sechs Punkte für Sechzig“

München – Viele Fans haben den Stadionknigge des TSV 1860 München mit Verwunderung aufgenommen. „Sechs Punkte für Sechzig“, warum präsentiert der Verein plötzlich einen Leitfaden, für die Besucher im Grünwalder Stadion? Und wie eng war der Dialog mit den Fans? Der TSV 1860 München und Felix Hiller klären auf.

Felix Hiller ist Fanbeauftragter beim TSV 1860 München, er begleitet jedes Spiel im Stadion und ist dadurch automatisch nah dran an den Anhängern. An Ultras und an normalen Fans. Aber auch mit den Anwohnern in Giesing setzt er sich auseinander.

Spiegelt der Verhaltenskodex tatsächlich die Meinung der Fans wider? „Selbstverständlich spiegeln die ‚Sechs Punkten für Sechzig‘ die Mehrheitsmeinung unserer Fans wider. Definitiv haben viele verschiedene Hinweise zum Stadionknigge geführt“, sagt Hiller: „Die Leute sprechen uns sehr oft an und fragen: Warum macht ihr da nichts, wieso entwickeln wir hier keine gemeinsame Haltung für einen friedlichen Stadionbesuch? Wir machen also auf die Themen aufmerksam, die uns und den Löwen-Fans aufgefallen sind. Und natürlich wurde auch mit den Ultras gesprochen. Genauso wie mit normalen, unorganisierten Fans, die sonst weniger Öffentlichkeit besitzen und dennoch einen nicht unerheblichen Anteil der Löwen-Fans ausmachen.“

Wieso wird ein Verhaltenskodex veröffentlicht, obwohl es bereits eine Stadionordnung gibt? „Die Punkte im Katalog des Vereins erklären sich doch fast alle mit gesundem Menschenverstand“, tadelte der Vorstand eines 1860-Fanklubs. Felix Hiller gibt zu bedenken: „Die Themen sind wiederkehrend. Obwohl wir oft darauf hinweisen, kommt es immer wieder vor. Normalerweise kommunizieren wir das in den Spieltagsinformationen. Vor dem Jahresauftakt wollten wir es einfach einmal explizit ansprechen und alle Fans explizit darauf, anstatt lediglich auf die Stadionordnung hinweisen.“