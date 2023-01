TSG Sprockhövel reagiert auf Torwart-Verletzung Oberligist TSG Sprockhövel muss verletzungsbedingt noch länger auf seine eigentliche Nr. 1 Philipp Knälmann verzichten.

Daher haben die Verantwortlichen dem 18-jährigen Hendrik Höh, der in der Hinrunde durch die Verletzung von Knälmann auf 12 Einsätze kam, einen Konkurrenten zur Seite gestellt. Es ist der 19-jährige Luca Happe, der schon für Westfalia Herne in der Oberliga zwischen den Pfosten stand und zuletzt ein halbes Jahr beim Niederrhein-Oberligisten VfB Homberg verbracht hat.

Happe hielt am vorigen Wochenende beim 2:0-Testspielsieg gegen den RSV Meinerzhagen als Gastspieler seinen Kasten sauber. Auf Anfrage erklärte TSG-Coach Yakup Göksu am Dienstag, dass die Gespräche noch andauern. Nun ist die Einigung erfolgt.

Beim VfB Homberg war Happe, der sich offiziell in seinem ersten Seniorenjahr befindet, in der Hinrunde nicht über den Nr. 3-Status hinausgekommen und absolvierte lediglich zwei Pflichtspiele im Niederrhein-Pokal. Mit 18 Jahren war der junge Keeper aus der U19 des DSC Wanne-Eickel zu Westfalia Herne gewechselt und kam in der Saison 2021/22 auf 9 Oberliga-Einsätze.