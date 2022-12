TSG Pfeddersheim hat neuen Trainer gefunden Nachfolger von Daniel Wilde war zuletzt beim SV Ruchheim in der Verantwortung +++ Vierköpfiges Trainerteam geplant

Die Suche hat ein Ende: Wie angekündigt sind die Oberliga-Fußballer noch vor dem Jahreswechsel bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Verkündet wurde der Name bei der Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag nach der Heimniederlage gegen Ahrweiler. Tobias Ehrenberg soll nun die Klasse halten und das elfte Oberligajahr in Serie klarmachen. Was es zum neuen Trainer und seinen Co-Trainern alles zu wissen gilt, lest ihr im Premium-Artikel der Wormser Zeitung.