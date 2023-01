Trotz Wechselgerüchten: VfR Aalen erteilt Top-Spieler keine Freigabe! Riegel vorgeschoben: Sascha Korb darf nicht nach Offenbach wechseln!

In den vergangenen Wochen wurde Sascha Korb vom VfR Aalen immer wieder mit den Kickers Offenbach für einen möglichen Transfer im Winter in Verbindung gebracht. Diesem Vorhaben schoben die Aalener nun offiziell einen Riegel vor, wie der Verein auf Instagram in einer Pressemeldung bekannt gab. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wird demnach noch mindestens bis zum Ende seines Vertrags im Juni 2023 beim VfR bleiben.