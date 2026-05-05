Trotz Ost-Risiko & BFV-Kurs: Bayreuth stärkt Regionalliga-Initiative Die SpVgg Bayreuth schließt sich der Initiative „Aufstiegsreform 2025" an. Die zentralen Forderungen: Das Kompass-Modell und eine viergleisige Regionalliga. von pm/btfm · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Bayreuth hat sich als sechster Verein aus Bayern der Initiative Aufstiegsreform 2025 an geschlossen. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Wird es was mit der viergleisigen Regionalliga? Trotz des zuletzt heiß diskutierten Vorstoßes des Bayerischen Fußball-Verbands hat sich wieder ein Verein aus Bayern der Initiative „Aufstiegsreform 2025" angeschlossen.

Die SpVgg Bayreuth schließt sich als 77. Verein der Initiative „Aufstiegsreform 2025“ an und unterstützt das sogenannte Kompass-Modell. Dieses sieht vor, die bisherigen Regionalligen abzuschaffen und ein neues viergleisiges System mit einer Nord-, Ost-, West- und Südstaffel zu etablieren. Kernziel der Initiative: Alle Regionalliga-Meister sollen direkt in die 3. Liga aufsteigen. Sechster Verein aus Bayern schließt sich „Aufstiegsreform 2025" an „Aus Sicht der SpVgg Bayreuth braucht es im deutschen Fußball wieder ein klares sportliches Prinzip: Wer über eine komplette Saison hinweg Meister seiner Liga wird, muss auch aufsteigen dürfen. Die aktuelle Regelung mit Relegationsspielen sorgt seit Jahren für Diskussionen und nimmt den Regionalliga-Meistern die Planungssicherheit, die Vereine, Spieler, Fans und Partner benötigen", teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Die SpVgg Bayreuth ist damit nach dem TSV 1860 München (3. Liga) und dem FV Illertissen, den Würzburger Kickers, dem TSV Schwaben Augsburg und dem SV Wacker Burghausen (alle Regionalliga Bayern) bereits der sechste Verein aus Bayern, der die aus der Regionalliga Nordost gestartete Initiative unterstützt. „Wir freuen uns, ab sofort Teil der Reforminitiative zu sein und unterstützen das Kompass-Modell. Wer über eine gesamte Saison Außergewöhnliches leistet und Meister wird, darf nicht durch zwei Relegationsspiele alles verlieren. Wir fordern die Rückkehr zum sportlichen Leistungsprinzip in allen Regionalligen: Ein Titel muss ohne Wenn und Aber zum Aufstieg führen. Nur so bleibt der Wettbewerb für Vereine, Fans und Sponsoren glaubwürdig und planbar“, wird Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer zitiert.