Auch Wacker nun dabei: Diese 65 Klubs stehen hinter der Reformbewegung

65 Klubs haben sich bis jetzt der Reformbewegung angeschlossen. – Foto: Aufstiegsreform 2025

Die Regionalliga-Reformbewegung 'Aufstiegsreform 2025' wächst immer weiter an. Mit dem SV Wacker Burghausen (Regionalliga Bayern), dem SV Rödinghausen (Regionalliga West), der SG Wattenscheid 09 (Oberliga Westfalen), dem Berliner AK 07 (NOFV-Oberliga Nord) und dem BSV Eintracht Mahlsdorf (NOFV-Oberliga Nord) haben sich weitere fünf Klubs angeschlossen. Damit stehen aktuell 65 Klubs aus ganz Deutschland hinter der Bewegung.

Andreas Huber, Geschäftsführer SV Wacker Burghausen, erklärt dazu: "Als SV Wacker Burghausen stehen wir klar hinter der Initiative 'Aufstiegsreform 2025'. Für uns ist entscheidend, dass sportlicher Erfolg wieder verlässlich zum Aufstieg führt – alles andere widerspricht dem Leistungsprinzip im Fußball. Die aktuellen Strukturen stoßen an ihre Grenzen, viele ambitionierte Klubs haben keine verlässliche Perspektive. Deshalb brauchen wir mehr Planungssicherheit und faire Rahmenbedingungen. Wir werden den Prozess weiterhin aktiv begleiten und uns konstruktiv für tragfähige Lösungen einbringen."

Tommy Haeder vom Chemnitzer FC und Sprecher der Initiative 'Aufstiegsreform 2025' sieht darin eine Bestätigung des Ansinnens: "Wir sind dankbar für jeden Verein, der sich einer der wohl größten Initiativen in der Geschichte des deutschen Fußballs anschließt – und damit dem großen ligaübergreifenden Reformwillen weiter Ausdruck verleiht. Wir rufen Vereine und Fans bundesweit dazu auf, diesen Wunsch nach Veränderung konsequent zu unterstützen. Wir werden als Reforminitiative weiterhin eng zusammenstehen und über alle Regionalgrenzen hinweg gemeinsam an Lösungen arbeiten, die endlich eine Antwort auf die bislang ungelöste Regionalliga-Frage geben."