Regionalliga-Reform: Bayern bringt neues Modell ins Spiel Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und Vertreter 25 bayerischer Klubs aus der 3. Liga, der Regionalliga Bayern, den beiden Bayernliga-Staffeln Nord und Süd haben sich in Fürth getroffen +++ "Kompass-" und "Regionen-Modell" bislang nicht konsensfähig von PM/mwi · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

BFV-Präsident Dr. Christoph Kern ist von der Fokussierung auf die zwei Modelle "Kompass" und "Regionen" nicht gänzlich überzeugt und fordert weitere Lösungsansätze: "Wir sind uns einig, dass es einen breiteren Blick braucht." – Foto: Imago Images

Die Reformierung der Regionalligen ist weiterhin eines der großen Themen im deutschen Fußball und wird landauf landab weiter hitzig diskutiert. Kompass-Modell oder Regionen-Modell? Die Arbeitsgruppe (AG) des DFB hatte nach ihrem letzten Treffen im März zwei Vorschläge unterbreitet.

Im Zuge dessen haben sich nun Vertreter 25 bayerischer Klubs aus der 3. Liga, der Regionalliga Bayern, den beiden Bayernliga-Staffeln Nord und Süd sowie des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) bei einem Präsenztreffen im "Sportpark Ronhof | Thomas Sommer" der SpVgg Greuther Fürth mit den Abschlussergebnissen der DFB-AG beschäftigt und zu einer möglichen Reform der aktuell fünfgleisigen Regionalliga auseinandergesetzt. Alle Beteiligten der Zusammenkunft legen Wert auf die Feststellung, dass es sich hierbei um die erste inhaltliche Auseinandersetzung mit den von der DFB-Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Lösungen handelt. Die vorherigen Treffen in diesem Kreis dienten ausschließlich der Information zum jeweiligen Sachstand des Fortkommens der DFB-Arbeitsgruppe.

Eines möchte der Bayerische Fußball-Verband klargestellt wissen und schreibt in einer Pressemitteilung: "Während des Prozesses der DFB-Arbeitsgruppe waren immer wieder gezielt ausgesuchte Medienvertreter bewusst falsch aus der DFB-Arbeitsgruppe heraus informiert worden. Dies hatte zur Folge, dass in der Berichterstattung fortwährend wahrheitswidrig behauptet wurde und wird, der Bayerische Fußball-Verband verschließe sich einer Lösung mit der Zielsetzung "Der Meister muss aufsteigen!". Das ist falsch! Richtig ist, dass sich der BFV an die Vereinbarung gehalten hat, sich erst dann zu Vorschlägen der DFB-Arbeitsgruppe zu äußern, wenn die inhaltliche Diskussion im Kreis der bayerischen Klub-Vertreter erfolgt ist." Nachdem dieses Treffen erst jetzt nach Vorliegen des DFB-Arbeitsgruppen-Abschlussberichtes möglich gewesen ist, kann und konnte es zuvor auch keine sogenannte bayerische Position geben.