Trotz guter Leistung verliert Solln mit 1:3 bei Spitzenreiter Planegg

Durch die Heimpleite gegen den FC Bosna i Hercegovina hat die Erstvertretung im Kampf um Platz 2 an Boden verloren. So gesehen hatte das Nachholspiel bei Tabellenführer SV Planegg-Krailling nicht mehr ganz die Brisanz, die es zum ursprünglich angesetzten Termin am 21.4. gehabt hätte. Realisten durften auch davon ausgehen, dass die Gastgeber sich nicht noch einmal eine solche Blöße geben würden wie im Hinspiel, als Solln mit 5:1 gewann. Die Sollner ihrerseits wollten natürlich gerne etwas mitnehmen, hatten aber vor allem an ihrem guten Ruf zu basteln, waren sie doch am vergangenen Sonntag nicht an ihre leistungsmäßigen Möglichkeiten herangekommen.

Die Gelegenheit zu ihrem dritten Treffer ließen die Gastgeber sich zunächst entgehen. Über das gegen Basti Jell gepfiffene Foul im Strafraum konnte man geteilter Meinung sein, der Unparteiische entschied jedenfalls auf Strafstoß. Gavric hatte freilich die Rechnung ohne Maximilian Hassinger gemacht, der bravourös ins Toraus parierte (35.). Auch 2 Minuten später hielt Hassinger gegen Gavric. Das verlieh den Sollnern sichtlich „Rückenwind“. Ein Freistoß von Denis Falcan nach Foul an Sammy Schewe verpuffte noch (41.), aber Simics Foul an Basti Jell zog gleichfalls einen Freistoß (und Gelb) nach sich. Dieses Mal trat Sammy Schewe an, Marco Kornmesser verlängerte und Basti Jell köpfte zum 2:1-Anschlusstreffer ein (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff ließ Verteidiger Bauer Sammy Schewe nach Balleroberung von Benni Minov keine Luft, um aus dem Ballbesitz eine Chance zu kreieren; der Ball ging ins Toraus (45.). Es ging also mit einem knappen Rückstand aus Sicht der Sollner in die Kabinen.

Zum Wiederanpfiff brachte Coach Blasenbreu für Abwehrmann Chris Gerhard den offensiven Simon Metzger. Der mischte bald kräftig mit und war beteiligt an dem schönen Spielzug, an dessen Ende Sammy Schewe den Planegger Schlussmann zu einer Parade zwang (51.). Nicht lange danach sah Basti Jell die zweite gelbe Karte für Solln, obwohl das Spiel bereits davor wegen eines Fouls des Gegners hätte unterbrochen werden müssen (52.). Bauers Freistoß über Simic zu Rizvanovic brachte zum Glück nichts ein – nicht zuletzt wegen des engagierten Einsatzes von André Metzger (53.). Sollns Defensive bot dem vorübergehenden Chancenübergewicht der Gastgeber Paroli; Maxi Morstein köpfte gegen Skoro ins Toraus (55.), Tristan Römpp köpfte Skoros Eckball weg und Maximilian Hassinger hielt Simics Nachschuss (56.). Eine Minute später kam es erneut zu einer umstrittenen Freistoßentscheidung gegen Basti Jell. Zahirovic verlängerte Simics Freistoß steil und fand in Maxi Morstein seinen Meister (58.).

Simon Metzger hätte sich mit seiner unmittelbar darauffolgende Balleroberung beinahe Verdienste erworben. Der Ball kam über Tristan Römpp und Sammy Schewe wieder zu ihm zurück, doch Krasnic hielt den tollen Schuss (59.). Nicht eingreifen musste Krasnic dagegen bei der ebenfalls tollen Aktion von Denis Falcan nach Zuspiel von Tristan Römpp und Balleroberung von Basti Jell, denn der Ball ging knapp rechts vorbei (60.). Keinen Abnehmer fand Marco Kornmesser mit seinem Querpass nach Eckball von Benni Minov; Krasnic konnte direkt zugreifen (63.). Danach erhöhte Coach Blasenbreu das offensive Potenzial, indem er Lejs Dedic und Alex Metzger für Marco Kornmesser und Benni Minov brachte (64).

Ungeplant musste der Sollner Trainer seinen Außenverteidiger Alex Hassinger runternehmen, denn nach einem abermaligen Foul hatte er zusätzlich zu seinem vorher erlittenen Brummschädel auch noch Schmerzen an einem Bein. Chris Gerhard kam zurück (73.). Ein etwas späteres Foul an Lejs Dedic ergab wieder eine Freistoßchance, aber Sammy Schewe schoss den Ball, der von Alex Metzger zu ihm zurückgekommen war, zu weit, als dass jemand ihn hätte erlaufen können (75.). Allmählich wurde die Zeit knapp für die Gäste, um wenigstens den Ausgleich zu erzielen. Dafür schlugen die Gastgeber ein drittes Mal zu. André Metzger hatte eine Chance noch ins Toraus klären können, aber Simics Eckball fand Gavric als Abnehmer, der Keeper Hassinger dieses Mal zum 3:1 überwand (76.).

Wenige Minuten darauf musste Matias Blasenbreu umdisponieren, als auch noch Sammy Schewe wegen einer ähnlich harmlosen Sache wie vorher Römpp und Jell den gelben Karton präsentiert bekam. Daraufhin nahm er in Tristan Römpp und Basti Jell zwei der mit Gelb belasteten Spieler aus dem Geschehen und wechselte Chris Hassinger und Marco Kornmesser ein bzw. zurück (81.). Kornmesser hatte nun nochmals die Gelegenheit, seinem Assist noch etwas für die Statistik hinzuzufügen, doch Keeper Krasnic tat ihm nicht den Gefallen und hielt André Metzgers schönen Querpass, bevor Kornmesser hätte schießen können (86.). Danach scheiterte er bei der Annahme eines Freistoßes von André Metzger an der gegnerischen Abwehr (89.). Vermisst haben alle Beteiligten in der Schlussphase die Ahndung diverser „Textilvergehen“, die sich vor allem gegen Chris Hassinger richteten. Ein Foul des gerade eingewechselten Capek – ebenfalls gegen Chris Hassinger – führte gleichermaßen nicht zu einem Freistoß, da sogleich (regelgerecht wegen Ablaufs der Spielzeit) der Schlusspfiff ertönte (90.+2).

So beendeten die Sollner Jungs eine Partie unter etwas erschwerten Bedingungen und gingen ohne Zählbares nach Hause, hinterließen allerdings einen wesentlich besseren und agileren Eindruck als am vergangenen Sonntag. An den verbleibenden 5 Spieltagen erwartet den TSV Solln eine attraktive Mischung aus „hochkarätigen“ (Kosova und MTV) und vermeintlich beherrschbaren (Pasing, Großhadern, Gern) Gegnern. Rein rechnerisch ist das Rennen um Platz 2 für Solln noch nicht ganz gelaufen. Die Fangemeinde hofft daher, dass ihr ein paar spannende, ansehnliche Spiele zum Saisonausklang geboten werden.